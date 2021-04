PSC, Fernandez todo suporta sa mga SEAG-bound athlete

BUONG suporta para sa Philippine national athletes na sasabak sa 2021 Southeast Asian Games ang ibibigay ni Team Philippines Chef de Mission Ramon Fernandez.

Ayon sa Philippines Sports Commission commissioner sa kanyang pagbisita sa Abante’s Sportalakan kasama si host Sarah Asido, ilalagay sa bubble training sa mga mapipiling local government units ang mga atleta upang makapaghanda sa 31st edition ng SEA Games na gaganapin sa Vietnam.

Nang matanong naman si ‘El Presidente’ kung napepressure ito na depensahan ang overall championship na nakamit ng Team Philippines noong 2019 SEA Games, tumugon ito ng “we can only try our best.”

“Like I said, hindi nakapag-prepare ‘yung mga atleta natin ngayon like the last time. As I said, as I mentioned earlier, pinadala natin in all parts, all over the world ‘yung mga athletes natin to compete but this time wala. Isang taon silang naka-stand by. We just hope for the best,” saad pa ni Fernandez.

Sa tingin pa ng PBA legend, swak na ang apat na buwan upang mailagay sa wastong kondisyon ang mga atleta na magsisimula sa bubble training sa Hulyo 1.

Litanya pa ni Fernandez, “I hope lumabas ulit ‘yung galing nila. Most of them are, nandiyan pa rin naman ‘yung mga medalist natin sa 2019 SEA Games, ‘yung mga gold, silver and bronze medalists natin nandiyan pa rin naman so they are experienced athletes already. They know how to win, what to do to win, so we’re hopeful, we’ll just support them all the way really.” (JAToralba)