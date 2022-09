PSC Chairman Eala aalagaan mga atleta

NAKIPAGPULONG si Philippine Sports Commission (PSC) Chairman Noli Eala sa mga matataas na opisyal ng Philippine Olympic Committee (POC) nitong Lunes upang talakayin ang mahahalagang bagay sa larangan ng palakasan.

“I was there to listen,” sabi ni Eala sa pulong na dinaluhan nina POC chief Abraham Tolentino, first vice president Al Panlilio, second vice president Richard Gomez at treasurer Cynthia Carrion-Norton.

"We discussed some basic things that have transpired in the past," sabi ni Eala.

Ang susunod sa agenda ni Eala ay ang makipagkita sa mga atleta para maipatupad ang inaasam nitong modernong Gintong Alay program.

“Parte ‘yun ng priorities ko. I’m making the request and hopefully magdaos ng general assembly para makausap ko sila. Kami na po ang bahala sa ating mga atleta,” ani Eala.

Ang bagong PSC chief ay paghahandaan ang SEA Games sa Cambodia at Asian Games sa Hangzhou sa susunod na taon, at pagkatapos ay ang 2024 Olympics sa Paris.

“Ang blueprint sa tagumpay ay napakasimple,” sabi ni Eala, na tumutukoy sa coaching, sports psychology, tamang nutrisyon, international exposure at ang mga kinakailangang pasilidad sa pagsasanay. (Lito Oredo)