PSC bubuhayin ‘Gintong Alay’

SUSUNDAN ni Philippine Sports Commission (PSC) Chairman Jose Emmanuel “Noli” ang modelo ng dating ‘Project: Gintong Alay’ na naging matagumpay na “Godfather” sports program halos kalahating siglo na ang nakalipas.

Sa katunayan, may ideya na si Eala kung paano ito maibabalik sa modernong panahon.

“Sa isip ko, ito ang ‘Gintong Laban ng Atletang Dakila’ (Great Athletes’ Fight for Gold) at hinihintay ko na lang na maging kumpleto ang board para makakuha ako ng input mula sa kanila,” sabi ni Eala sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Foum Martes na hatid ng San Miguel Corporation (SMC), Milo, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, Amelie Hotel Manila, Unilever at Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor).

Ang Gintong Alay, na itinatag sa ilalim ng administrasyon ng ama ni Pangulong Ferdinand Marcos noong huling bahagi ng dekada 70 at 80 na tinampukan ng ngayon ay Laoag City Mayor Michael Keon bilang unang project director, ay gumawa ng napakaraming magagaling na atleta kabilang ang kinikilalang Asia’s Sprint Queen na si Lydia de Vega-Mercado.

“Kaunti lang ang sports noon kaya applicable ang sistema ng ninong noon. Ang ideya ko ngayon ay humingi ng suporta sa pribadong sektor, makalikom ng pondo para suportahan ang ating sports program,” sabi ng dating PBA commissioner at Samahang Basketbol ng Pilipinas executive director.

Ipinaliwanag ni Eala na ang kanyang bersiyon ay pagsasama-samahin ang mga pondong makukuha mula sa pribadong sektor upang tumulong sa buong pambansang koponan.

“Maaaring hindi naman ito per sport dahil marami tayong sports ngayon kaya pagsasama-samahin natin ito at idadaan sa mga partikular na programa na maaaring may kaugnayan sa imprastraktura, pagpapahusay ng pagsasanay ng ating mga atleta at siyempre mga auxillary services at lumikha ng panalong formula,” dagdag niya. (Lito Oredo)