PSC binalasa ni Ramirez

Matinding anomalya sa payroll scam ang nadiskubre ng Philippine Sports Commission (PSC) sa nakaraang linggo kaya naman agad umaksiyon ito upang hindi na maulit ang nangyari.

Inanunsyo ni PSC chairman William Ramirez na magkakaroon ng pagbabago sa organizational setup ng ahensya matapos aprubahan sa executive meeting ang bagay kahapon ng umaga.

“It was a collectie decision of the board as part of a plan to restabilize the organization.” saad ng lider ng ahensiya na nagpasaklolo na rin sa Department of Justice (DOJ), Officeof the Solicitor General (OSJ) at National Bureau of Investigation (NBI) para maibalik ang nakuhang P14M sa limang taon ng suspek na si Paul Michael Padua Ignacio na nakakulong na.

Parte sa nasabing revamp ang pagtatalaga kay Atty. Guillermo Iroy, Jr. bilang acting Executive Director, si Merlita Ibay ang Deputy Executive Director for Finance and Administrative Services, habang si Queenie Evangelista ang mangunguna sa Bureau of Coordinating Secretariat and Support Services.

Ayon pa kay Ramirez, sisikapin nilang hindi na mauulit ang nangyari at papatawan ng kaukulang parusa ang may sala sa anomalya.

“As the highest accountable official of the agency, I take responsibility to effect changes, to make sure that there are no gaps in the organization. I feel sad, frustrated, and hurt but we all have to have composure,” aniya pa (Elech Dawa)