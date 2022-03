PSC, Bangsamoro nagsanib-puwersa

NAGKASUNDO ang Philippine Sports Commission (PSC) at ang Bangsamoro Sports Commission para palakasin hindi lamang ang national sports program kundi pati mga grassroots at indigenous persons sa nagbibihis na awtonomiyang rehiyon.

Purmirma sa kasunduan sina Nu-mad Caluntiag, Bangsamoro Sports Commission chairperson, kasama ang mga commissioner na sina Adzhar Tingkahan mula Sulu, Abdul Khadir Musa of Tawi-Tawi, Arsalan Diamaoaden,ng Lanao Del Sur at Youshop Sario ng Basilan.

Ipinaliwanag ni Caluntiag na ang Bangsamoro Sports Commission ay nabuo noong Setyember 20 sa isang batas at enacted sa BA No.12 kung saan nakatuon ito sa pagpapalakas ng Indigenous sports, competitive at non-competitive hanggang sa regulating sports programs and activities.

Ang Sulu ay nakatuon sa badminton pati sa extreme sports, trailing, air-soft at mountain bike habang ang Tawi-tawi ay sa basketball, tennis at biking. Ang Lanao Del Sur ay tutok sa chess partikular kay Alishar Buto, habang ang Basilan ay naging kampeon sa 3×3.

Ipinaliwanag naman ni PSC Chairman William ‘Butch’ Ramriez na posibleng makasali ang madedebelop na atleta ng rehiyon sa BIMP-EAG na isa sa kanilang masasalihan.

“Whatever program and activities we have will be shared to them,” sabi ni PSC Executive Director Atty. Guilleromo Iroy. “The partnership can also be part of our participation to the World Islamic Games. We will start working on this in the future and hope that one day makakasali na sila doon.” (Lito Oredo)