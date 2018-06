PSA World Tour: Aribado umareglo ng titulo

Humambalos ng apat na impresibong ragasa si Jemyca Aribado upang ibigay sa Pilipinas ang kauna-unahang korona sa Professional Squash Association World Tour 2018, napamayagpagan ang Huyo 7-10 na Squashgym International Classic sa Palmerston North, New Zealand.

Tinagpas ng world number 85, third seeded, 25-year-old, 5-foot-2, 110-lb. at Taguig City native sa 37-minute finals match si world No. 116 at fifth seeded Kiwi Emma Millar, 27, 3-1 (11-9, 6-11, 11-7, 12-10) at makopo ang top purse US$5,000 (P260,000).

Nilindol muna ng Filipina squash player ang playing venue sa pagsilat sa dikdikang semifinals kay world no. 58 at top seeded Sarah Caldwell, 26, ng Australia, 3-2 (5-11, 11-9, 1-11, 13-11, 11-7).

Winasiwas ni Ariba­do sa quarterfinals si world no. 125 at sixth seeded Au Yeong Wai Yhann, 19, ng Singapore, 0-3 (8-11, 9-11, 7-11), at sa opening round si unseeded New Zealander Charlotte Galloway, 0-3 (11-3, 11-5, 11-9).

“You did it, Milady!!! First Filipino to win a PSA World Tour W5 event!!! Love you to the moon and back, Jemyca Aribado!!! “ post kahapon ni Philippine Squash Academy (dating Squash Rackets Associaton of the Phi­lippines) president Robert Bachmann sa PSA FB Page na nasi­lip ng Abante/Abante TONITE.

Ang torneo ay bahagi ng paghahanda ni Aribado para sa 18th Assian Games 2018 sa parating na Agosto 18-Setyembre 2 sa Jakarta-Palembang, Indonesia kung saan deputy chef-de-mission si Bachmann ni CDM Richard Gomez.