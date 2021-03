PSA President’s Award kay Bambol

Ang personahe na matapang pinamunuan ang Philippine sport sa panahon ng matinding hamon ang pangunahin sa mga kikilalanin ng Philippine Sportswriters Association (PSA) sa pagkilala sa mga top performer sa taong 2020 sa susunod na linggo.

Ito ay walang iba kundi si Philippine Olympic Committee (POC) President Abraham ‘Bambol’ Tolentino na recipient ng President’s Award sa gaganaping SMC-PSA Annual Awards Night sa TV5 Media Center sa Marso 27.

Umaksiyon sa kanyang kapasidad bilang congressman ng Cavite eighth district, naipasa ng POC chief ang P180-milyon item sa Bayanihan to Recover as One Act 2 na nagbenepisyo sa atleta at coaches ng national team.

Base sa House of Representative’s version of Republic Act. No. 11494, ang miyembro ng national squad ay simula na makakatanggap ng kanilang buo na buwanang allowances simula Nobyembre nakaraang taon matapos kalahati ng kanilang stipend ay hinati ng ahenisya ng gobyerno para gamitin ang pondo sa paglaban sa COVID-19 pandemic.

Ang pagpasa ng Bayanihan Act 2 ay nagtulak sa national team members na makuha ang retroactive, ang 50 percent cut mula sa allowances simula noong Hulyo habang nagbigay din ng one-time P5,000 pandemic assistance sa mga Philippine athletes and coaches.

“Even before the victorious Philippine campaign in the 2019 Southeast Asian Games was over, he (Tolentino) proceeded to lead the way for Philippine sports through uncertainty and darkness wrought upon by an invisible and merciless adversity in 2020,” sabi ni PSA President Tito S. Talao, sports editor ng Manila Bulletin, sa pagkakapili kay Tolentino.

Si Tolentino ay kabilang sa special awardees na kikilalanin ng pinakamatagal na media organization sa event na co-presented ng Philippine Sports Commission (PSC) at Cignal TV, kasama ang 1 Pacman Partylist, Chooks-to-Go at Rain or Shine bilang major backers.

Ang virtual Awards Night, hosted ni Gretchen Ho at Carlo Pamintuan, ay ipapalabas sa Marso 28 sa One Sports+ simula alas-7 hanggang 8:30pm. (Lito Oredo)