PS-DBM pinabubuwag sa Kamara

Naghain ng panukala ang isang lider ng Kamara upang buwagin ang Procurement Service (PS) ng Department of Budget and Management (DBM).

Ayon kay Deputy Speaker at Cagayan de Oro Rep. Rufus Rodriguez napakarami ng kontrobersiya na kinasangkutan ang PS-DBM at ang huli ay ang anomalya umano sa pagbili ng face masks at personal protective equipment (PPE).

Sa ilalim ng House Bill 10222 ang national government agency kasama ang state-owned or controlled corporations, colleges and universities, at local government units (LGUs) ang dapat na bumili ng kanilang mga kailangang suplay.

Bibigyan ng isang taon ang PS-DBM upang ibalik sa mga ahensiya ang mga nakabinbing trabaho nito at ibalik ang mga nalalabing pondo sa national treasury. (Billy Begas/Eralyn Prado)