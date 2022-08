PS-DBM dapat buwagin, mga sangkot sa korapsiyon panagutin

Kung may matindi tayong kalaban sa mga panahong ito bukod sa pandemya, ito ay korapsyon.

Korapsyon ang ugat ng kahirapan at pagkasadlak ng bansa. Imbis na mapunta sa mga serbisyo at proyektong magpapaunlad sa ating mga mamamayan, kinakamkam at pinakikinabangan lang ng iilan ang pera na sana ay para sa taumbayan. Kanser ika nga. Mabilis kumakalat at mabilis na pinapatay ang sinumang kapitan nito.

Nitong Huwebes ay nagsagawa ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee hinggil sa mga anomalya sa pagbili ng laptop ng Department of Education na dumaan sa procurement service ng gobyerno, sa Department of Budget Management Procurement Service (PS-DBM).

Napakahalaga ng diskusyon at dapat makialam sa usapin ng overpriced laptops ng DepEd. Itong mga nagdaang araw, dahil first days of classes, nababalitaan natin sa news ang ibayong mga sakripisyo ng ating mga teachers para sa kanilang mga estudyante, para sa ating mga anak.

Sabi ng COA, 28,917 laptops ang hindi nabili dahil sa sinasabing overpricing na ito. 28,917 na mga guro at school administrators na dapat sana ay may magandang laptop pampagaan ng kanilang trabaho.

Mariin ang panawagan ko, kasama ng iba pang mga Senador na buwagin na ang PS-DBM. Hindi ito unang beses na nasangkot ang ahensya sa usapin ng korapsyon at anomalya sa kanilang mga transaksyon.

Kung matatandaan ninyo, pinaputok natin ang mga pinrocure ng ahensya na overpriced o labis-labis na halaga ng personal protective equipment o PPEs. Bukod sa napakamahal at substandard pa ang ilan sa mga ito. Magtataka ka talaga dahil hinayaan ang Pharmally na maging contractor gayong kwestyunable ang kredibilidad nito bilang isang kumpanya. Sino ang nakinabang sa deal na ito?

At ngayon sa pag-aaral natin sa 2021 reports ng Commission on Audit, nakita na napakaraming ahensya ng gobyerno ang may “unserved” and “unremitted” na pondo sa PS-DBM. Umabot pa sa P6.5B ang mga iregularidad sa mga transaksyon nito.

Nasilip ng COA ang PS-DBM dahil wala itong ipinresintang proof of purchase o non-delivery ng mga item na nagkakahalaga ng mga sumusunod: P1.696B sa Philippine National Police (PNP), P795 .7M sa Department of Agrarian Reform, P704.9M sa Department of Environment and Natural Resources (DENR), at P60.36M sa Department of Trade and Industry (DTI).

Kasama rin sa ulat ang overpriced na mga laptop para sa Department of Education (DepEd) at pagbili ng PS-DBM ng COVID-19 items. May mga transaksyon din na hindi na-liquidate.

Kulang pa ang mga COA reports niyan. Baka nga mas malaking halaga pa ang involved dito.

Maghahain tayo ng resolusyon para sa para i-abolish o tuluyan nang buwagin ang PS-DBM at imbestigahan ang lahat ng transaksyon nito.

Kitang kita na pugad ang PS-DBM ng inefficiency, kapabayaan sa sinumpaang tungkulin at korapsyon. Walang pwedeng magbuwag sa kanser na ito kundi ang ating sama-samang pag-aksyon at pagbabantay sa kaban ng bayan.