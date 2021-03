Prusisyon sa Lapu-Lapu inawat

Isang executive order (EO) ang inisyu ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Chan na nagdedetalye sa mga alituntunin sa pagtalima ng Holy Week mula Marso 29-Abril 4.

Lunes nang lagdaan ni Chan ang EO 2021-014 o An Order Establishing Guidelines in the Observance of 2021 Holy Week Activities sa lungsod ng Lapulapu.

Sa nasabing EO ay bawal ang devotional processions gaya ng Visita Iglesia sa Huwebes Santo; Via Crucis on Fridays of Lent; Santo Entierro and La Soledad processions sa Biyernes Santo; at `Sugat’ sa madaling araw ng Linggo ng Pagkabuhay.

Sinabi ng alkalde na ang paghihigpit ay base na rin sa desisyon ng Catholic Bishops Conference of the Philippines at Archdiocese of Cebu. (Prince Golez)