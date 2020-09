Provincial bus balik-pasada pinaplansta

Pinapabilis na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang pagbabalik sa operasyon ng mga provincial bus habang may pandemya.

“Wala pang specific date, but we’re trying to facilitate, expedite din po ang pagbubukas ng provincial buses hopefully in the next couple of weeks,” ani LTFRB National Capital Region director Atty. Zona Russet Tamayo sa isang panayam sa GMA.

“Sisimulan natin sa mga probinsya na malapit sa Metro Manila, katulad po ng Regions III and IV (A and B). Then eventually, mag-ease out sa mas malalayong regions naman po,” saad niya pa.

Nakikipag-ugnayan pa raw ang LTFRB sa mga local government unit para magkaroon ng pare-parehong requirement para sa mga magiging pasahero ng mga provincial bus.

Sabi ni Tamayo, ang mga maaaring requirement ay travel clearance mula sa panggagalingang local government, clearance mula sa Philippine National Police, at isang government-issued ID. (Mina Aquino)