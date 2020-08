Proud retokada: Angeline nagpatapyas ng boobs

Oh, ayan, para matigil na ang chika, at huwag nang ulit-ulitin pa ng ibang makukulit, galing na mismo kay Angeline Quinto ang mga bahagi ng katawan niya na ipinaretoke niya, ha!

Sa Instagram nga ni Angeline ay inilagay niya ang listahan ng mga ipinaretoke niya with matching check pa, ha!

“Eyelid surgery (check). Arm liposuction (check). Belly liposuction (check). Thermage (check).”

Oh, di ba? Na kung tutuusin, parang normal lang naman ang mga part na yan na ipinagalaw ni Angeline sa doktor. At marami kaming kilalang artista na dumaan sa ganiyang proseso.

Pero, ang nakakaloka talaga ay ang ‘Breast reduction’ niya, ha! Meaning, sa sobrang laki ng boobs niya, ipinatapyas niya ito, o pinabawasan ng laman.

Kaloka, kung ang ibang babae ay nagkakandahirap na magpalaki ng boobs, iba ang problema ni Angeline. Dahil mataba nga siya noon, kaya normal siguro na lumaki talaga ang boobs niya, kaya kahit slim, o seksi na siya ngayon, naiwan pa rin ang malaking boobs niya.

Pero, ang tungkol sa hinala ng marami na ‘nose surgery’ ay mariing itinanggi ni Angeline.

“Hindi q po ginawa yan pero nagpa-consult po aq noon, hindi q po tinuloy,” sabi niya.

At pagdating naman sa ‘glutathione injection’ o pampaputi, bihira lang daw niyang ginawa `yon dahil mas maputi na raw talaga siya noong pang bata siya.

“Proud retokada here!” ang sigaw ni Angeline.

“Mabuhay po taung lahat. #StopTheHateJustLove!” chika pa niya.

At dahil diyan, mas lalo siyang hinangaan ng kanyang mga fan.

shnhstar: “Your body your choice as long na wala kang tinatapakang tao go!! Deserve mo naman yan kasi pinaghihirapan mo naman yan… Mahal ka naming.”

jn.jimn: “The Savage Queen is on Fire. So fearless. Sobrang totoo mo talaga sa lahat ate Geh. Kahit sa mga interviews sayo dati hindi ka din nagdadalawang isip na sabihin yung mga bagay na yan. That’s why mas lalo kang minahal ng lahat.”

