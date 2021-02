Proud Idol, Always Dreaming liyamado

INAASAHANG maraming susuportang karerista sa magka-kuwadrang Proud Idol at Always Dreaming paglarga ng PHILRACOM Rating Based Handicapping System ngayong araw sa Santa Ana Park sa Naic, Cavite.

Ayon sa mga tiyempista, parehong may galing sina Proud Idol at Always Dreaming kaya maging sila ay naniniwalang posibleng masikwat ng magkakampi ang panalo.

“Kahit pinatok ng mga karera tipster ng programa ng karera, tingin ko silang dalawa ang liyamado diyan,” patungkol ni veteran karerista Jovert Mancenido kina Proud Idol at Always Dreaming.

May distansiyang 1,300 metro, nakalaan ang added prize na P5,000 sa winning horse owner, inisponsoran ito ng Philippine Racing Commission.

Ang ibang kalahok ay sina Apo Ni Maria, Ninong, Captain Sully, Right Answer, Striker’s Symbol, Rockabye, Money In My Pocket at Arrows Up.

Samantala, siyam na balanseng karera ang inihain ng Philippine racing Club Inc. (PRCI), bukod sa PHILRACOM-RBHS, pakakawalan din ang Three-Year-Old & Above Maiden Race sa huling karera. (Elech Dawa)