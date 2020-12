Proud COVID bride: Bettina 2 beses ikinasal kay Mikki

Katulad nang inaasahan namin, hindi maglilipat ang taon ay ikakasal na nga si Bettina Carlos. True enough, dalawang beses ayon kay Bettina siya ikinasal noong December 2.

Sa Tagaytay Highlands ginanap ang wedding ceremony at reception ni Bettina sa kanyang ngayo’y mister na si Mikki Eduardo.

Last year pa nila kinikilala ang isa’t isa at the same time, ipinapalangin na sana nga, God’s will na sila ang para sa isa’t isa at kung may maging problema o hindrances man, si Lord ang mag-aayos. Masasabi naming lahat ay ni-lift nilang dalawa sa Panginoon that lead them to a marriage.

Parehong member ng CCF (Christ Commission Fellowship) sina Bettina at Mikki at dito rin sila nagkakilala.

Ang gandang bride ni Bettina at alam mong masayang-masaya ito. Sabi niya sa kanyang Instagram post,

“For some reason I knew in my heart I was going to get married this year… BUT I did not expect it to be TWICE and on the same day. Thankfully to the same man.

“Bettina Carlos Eduardo po, nagpapakilalang bagong COVID bride.”

Base sa mga pictures na lumabas, intimate wedding pero tila naimbitahan naman nila ang malalapit na pamilya at kaibigan na gusto nilang makasama sa araw ng kanilang kasal.

Ang tinuturing na bestfriend at manager na rin ni Bettina na si Jo Legazpi ang tumayong Maid of Honor at siyempre, ang anak na si Gummy ang kanyang flower girl.

Barbie nagdrama sa b-day ni Jak

May pa-tribute si Barbie Forteza sa kanyang boyfriend na si Jak Roberto. 27th birthday ni Jak noong December 2 at sabi nga ni Barbie, masuwerte raw siya dahil nakilala niya ang boyfriend sa kung ano ang totoong ito kumpara sa pagkakilala ng karamihan dito bilang Pambansang Abs.

Sey ni Barbie, “Maraming nakakakilala sayo bilang Pambansang Abs. Isa sa pinakamahusay na aktor ng henerasyon natin.

“Magaling na performer.

“Pero maswerte ako dahil isa ako sa mga taong masasabi ko na nakakakilala sa totoong ikaw. Understanding, mature, hardworking and napaka-selfless.

“Maraming salamat sa pagmamahal mo sakin at sa pamilya mo. Mahal na mahal din kita.”

In fairness, tatlong taon na ang relasyon ng JakBie pero nanatili itong matatag.

Derek inilantad mga bagong babae

Ipinaramdam ng mga fan ni Derek Ramsay, mostly kung hindi man lahat ng member ay babae, ang “Derek’s Girls” or the Dgirls na sa profile nila ay nakasaad na, official worldwide girlfriends with ONE Love.

Nag-post si Derek ng picture na kasama ang mga ito at may caption na, “Missed you guys. Thank you for your love and support.”

Kung bina-bash man si Derek ng halos karamihan, mapa-lalaki o babae, heto’t may mga girls si Derek who really stood by him.

Malapit na kasi ang birthday ni Derek, sa December 7 at fresh pa rin ang break-up nila ni Andrea Torres.

Pero siguro, humuhugot din si Derek ng strength sa mga fan niya na ito na sabi nga, “He is not what people think he is.”