Protesta vs Thailand PM lumakas

Nagprotesta ang libong katao sa Thailand upang ipanawagan ang pagbaba ni Prime Minister Prayut Chan-o-cha.

Sa mga ulat, ang pro-democracy group na United Front of Thammasat and Demonstration (UFTD) ang nag-organisa ng mga rally na lumawak pa maging sa labas ng capital Bangkok. Hiling pa ng grupo ang pagkakaroon ng bagong democratic constitution na wala umanong pakikialam mula sa gobyerno o royal institutions.

“We demand monarchy reform. Do not extend royal power beyond the borders of democracy,” ayon sa pahayag ng UFTD.

Nilabas ito kasunod ng kautusan ng pamahalaan sa national broadcasting regulator na tanggalin ang content ng apat na media outlet at social media page ng grupo ng nagprotesta.

Batay sa mga ulat hindi pinakinggan ni Prayut ang panawagan ng kanyang pagre-resign.