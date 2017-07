Protesta pinakita sa barong, sapatos at tsinelas

Sinabayan ng kaliwa’t kanang kilos protesta ng iba’t ibang grupo ang ikalawang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Batasang Pambansa Complex kahapon ng hapon.

Bago pa man ang SONA, maaga nang nag-rally sa ilang pangunahing lugar sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, Quezon City ang daan-daang militanteng grupo bitbit ang mga placard at effigy para ihayag ang kanilang hinaing sa Pangulo.

Kabilang dito ang grupo ng mga Lumad mula sa Mindanao na nagsunog ng effigy na umano’y simbolo ng kanilang pagkadismaya sa kasaluku­yang administrasyon.

Nasa 1,000 mga pares ng sapatos at tsinelas naman ang inihilera ng isa pang grupo bilang simbolo umano ng mga biktima ng extrajudicial killings at walang pakunda­ngang pagpatay sa mga drug personalities kaugnay ng kampanya laban sa ilegal na droga ng administrasyong Duterte.

Isang grupo rin ng mga Maranao kasama ang iba’t ibang religious groups ang nagsagawa naman ng isang minutong katahimikan na inalay para sa mga nasawing sundalo sa Marawi City.

Ipinanawagan din ng mga ito na bawiin ang pinalawig na Martial Law sa Mindanao para makabalik na sila sa kani-kanilang mga tira­han sa Marawi.

Agaw-pansin naman ang kasuotan ng mga miyembro ng Makabayan bloc sa Kamara na idinaan ang kanilang pagtutol sa Martial Law sa pamamagitan ng kanilang isinuot na damit.

Naka-barong si Bayan Muna Partylist Rep. Carlos Zarate na may nakaburdang sapatos ng sundalo na may mukha ng tao at nakasulat sa ilalim na “no to martial law”.

“Just and lasting peace, no to martial law” ang nakabalabal sa pulang baro’t saya ni ACT Teacher Partylist Rep. France Castro habang mukha ng magsasaka na may nakataas na karit na nakikipaglaban para sa tunay na repormang agraryo ang disenyo sa barong ni Anakpawis Partylist Rep. Ariel Casilao.

Nakaburda naman sa kaliwang bahagi ng long-sleeve barong ni Gabriela Partylist Rep. Emmi de Jesus ang mga katagang “regular jobs now”.





Ayon kay National Capital Region Police Office (NCRPO) Director Oscar Albayalde, nasa 27,000 ang mga raliyista kahapon subalit 10,000 sa mga ito ay pawang mi­yembro ng mga grupong sumusuporta kay Pa­ngulong Duterte habang 17,000 mula sa militanteng samahan.