Protesta ng militanteng solons, idinaan sa get-up

Dahil bawal ang maingay na protesta sa loob ng Batasang Pambansa, idinaan na lamang ng mga militanteng mambabatas sa ‘get-up’ o sa fashion statement ang protesta laban kay Pangulong Rodrigo Duterte.

Suot ni Bayan Muna party-list Rep. Carlos Zarate ang barong na may nakaburdang sapatos ng sundalo na may mukha ng mga tao at sa ilalim ay may nakasulat na “No To Martial Law”.

“Just and lasting peace, no to martial law” – ito naman ang nakasulat sa kulay pulang baro’t saya ni ACT Teacher party-list Rep. France Castro.

Simbolo ng repormang agraryo naman ang nakalagay sa barong tagalog ni Anakpawis party-list Rep. Ariel Casilao at may mukha ng magsasaka na may nakataas na karit.

Ang bagong tagalog na tinernuhan ng sinaul na malong ang suot naman ni Gabriela party-list Rep. Emmi de Jesus na sa kaliwanag dibdib ay may nakasulat na “Regular Jobs Now”.

Baro’t saya bumida sa SONA

Tulad ng inaasahan, walang inirampang bonggang gown sa red carpet na inilatag para sa mga bisita at miyembro ng Kamara dahil sa advisory ng Kongreso na magsuot ng Filipiniana at business suit.

In-na-in sa SONA ang baro’t saya tulad ng kasuotan ni Batangas Rep. Vilma Santos-Recto, Education Sec. Leonor Briones, dating Sen. Nikki Coseteng, Sen. Loren Legarda at iba pa.

Sina Maguindanao Gov. Toto Mangundadatu ay naispatang nakausot ng traditional na Inaul na damit, gayundin si House deputy speaker Bai Sandra Sema.

Hindi tulad noong nakaraang taon na bahag lang ang suot, naka-barong tagalog si Ifugao Rep. Teddy Brawner Baguilat.