Protektahan ang mga bata laban sa online sexual abuse at exploitation

Isang taon matapos na maireport sa amin ang isang Facebook group na nang-eengganyo ng kalaswaan sa mga kabataang babae, naipasa na natin sa second reading sa Senado ang batas na po-protekta sa ating mga anak laban sa pang-aabuso at harassment online.

Kaunting push na lang ay mapaparusahan na ang mga nagpapasimuno ng ganitong pambabastos sa kabataan. Maikokonsidera nang krimen ang tinatawag na Online Sexual Abuse and Exploitation of Children o OSAEC.

Noong Martes ay inihain natin sa Senado ang Committee Report No. 257 o ang Act Providing Special Protections Against Online Sexual Abuse and Exploitation of Children (OSAEC).

Ano ang magagawa ng panukalang-batas na ito?

Una, sa wakas, kikilalanin na ang OSAEC bilang isang krimen. It builds on the gains of RA 9775, the Anti-Child Pornography Act of 2009, which sought to make Internet Service Providers accountable.

Pangalawa, magbibigay ito ng dagdag na suporta para palakasin ang kakayahan ng pulisya at mga imbestigador para mahuli ang mga pasimuno ng OSAEC, lalo na yung mga walang pagkakakilanlan o yung nagtatago sa mga pekeng pangalan sa internet.

Pangatlo, kasamang mananagot ang mga platform o internet intermediaries, pati social media networks tulad ng Facebook, kapag may nangyaring OSAEC sa kanilang website.

Pang-apat, ipagbabawal ang pagpasok sa Pilipinas ng mga convicted offenders ng OSAEC kahit pa ang krimen ay nangyari sa ibang bansa.

Panlima, magtatatag ng National Coordination Center Against OSAEC (NCC-OSAEC), na magiging point-of-contact and coordination system para sa mga sumbong o cyber-tipline reports.

At panghuli, magkakaroon ng gender-responsive, age-appropriate, child-friendly, victim-centered at trauma-informed na protocols para sa pag-rereport, pag-iimbestiga, pag-uusig at pangangalaga at suporta sa mga kaso ng OSAEC.

Kaya, bago natin bigyan ng gadgets ang ating mga anak, kausapin muna natin sila tungkol sa responsibilidad na kaakibat ng paggamit nito. Bilang mga magulang, dapat siguraduhin nating ligtas ang ating mga anak lalo pa’t mas maraming oras na silang nakababad sa internet dahil sa distance education.

Dapat ay kontrolado rin natin ang oras na pwede silang gumamit ng gadgets at anu-anong websites lang ang pwede nilang puntahan. Huwag din natin silang hayaang gumawa ng social media accounts hangga’t di pa dumadating sa required minimum age. At kung mayroon man, i-remind sila na iwasang makipag-usap sa mga taong hindi nila kilala.

At syempre, ang pinakaimportante, maglaan tayo ng oras para sa ating mga anak. Kailangang maramdaman nila ang ating pagmamahal at alam nilang anytime ay nariyan lang tayo para sa kanila.

Kapit-kamay nating protektahan ang ating mga anak laban sa anumang uri ng pang-aabuso, exploitation o harassment sa internet.