Protektahan ang inyong anak sa online sexual harassment

Napanood ko sa balita ang pag-alma ng dating child star na si Xyriel Manabat sa mga nagkomento ng below the belt sa kanyang pictures online.

Noong Huwebes, si Liza Soberano naman ang nagsampa ng kaso laban sa rape joke ng isang netizen. Humahanga ako sa dalawang kabataang ito.

Dumarami ang mga kababaihang nagsasalita laban sa sexual harassment at pambabastos online. Pero nakakalungkot na patuloy pa rin itong nangyayari. Noong Mayo lang ay sumulat kami sa NBI hinggil naman sa mga Facebook groups na nang-eengganyo ng kalaswaan sa mga kabataang babae. Hindi lang mga artista o influencer ang pwedeng mabiktima. Maaaring ang susunod na mabiktima na ay ating mga anak.

Paano natin masisiguradong ligtas sila sa mga panganib gaya nito online?

1. Itanim sa kanila ang pagkakaroon ng respeto sa sarili. Kapag May Respeto sila sa sarili, mas mapagbantay sila sa susubok mang-abuso, at di sila magpapaabuso.Malalaman nila ang kanilang limitasyon at kung kailan lumalagpas na dito ang isang tao. Hindi sila papayag na bastusin o hamakin ng kung sino man at ipaglalaban nila ang kanilang karapatan.

2. Magkaroon ng bukas na komunikasyon. Sa ganitong paraan, hindi sila magdadalawang-isip na humingi ng payo sa atin o kaya ay magsumbong sakaling makaranasa ng pang-aabuso online.

3. Bago sila bigyan ng gadgets, kausapin natin sila tungkol sa responsibilidad ng paggamit nito. Ibig sabihin hindi lang benefits ang sabihin natin pati na ang panganib na kasama nito. At iparamdam din sa kanila na kung magkaproblema man ay agad itong isangguni sa atin. Paalalahanan din sila sa privacy settings ng kanilang social media accounts (at importante na alam din natin ito as parents)

4. Laging ipaalala na huwag makipag-usap sa mga taong hindi nila kilala lalo na online. Maraming social media users kasi ang nagsisinungaling tungkol sa pangalan at edad para makapanloko. Dapat na malinaw sa kanila na hindi dapat ibinibigay ang personal information gaya ng pangalan, address o phone number.

5. Maglaan ng oras kasama ang ating mga anak. Iparamdam na sila ay mahalaga sa atin. Dapat maramdaman nila ang ating presensiya at anytime ay alam nilang nariyan lang tayo para sa kanila.

Sama-sama nating protektahan ang ating mga anak. Ipinasa natin ang Safe Spaces Act na nagpaparusa sa anumang pang-aabuso, online man o offline, at walang pinipiling gender ng isang tao.