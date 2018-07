Proteksyon sa mga campus journalist, itinulak

ISINUSULONG ni Senador Leila de Lima ang panukalang magbibigay proteksyon sa mga campus journalist laban sa harassment at intimi­dation sa kanilang mga paninindigan hinggil sa iba’t ibang local at national issue.

Sa kanyang Senate Bill 1868, nais ni De Lima na ibasura ang Republic Act No. 7079, o Campus Journalism Act, dahil sa mga kapalpakan at hindi tamang promosyon sa campus journa­lism sa buong bansa at palitan ito ng mas ma­tapang na bersyon.

Ipinaliwanag ng senador na sa pamamagitan ng campus press, nailalabas ang interes ng mga estudyante at mga Filipino kabilang na ang mataas na tuition at iba pang bayarin, hindi makatarungang mga student policy, human rights violation, pagbabalewala sa national sovereignty, katiwalian, at iba pang paglabag sa mga karapatan.

“It is therefore unsurprising to find student journalists in conflict with institutions who use their authority to quell free speech and expression. Throughout history, many student editors and writers have been persecuted,” saad ni De Lima.

Binigyang-diin ni De Lima na nakararanas ng harassment ang ilang student journalist mula mismo sa kanilang paaralan lalo na kung kritikal sila sa mga ipinatutupad na polisiya at programa.