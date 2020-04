Proteksyon sa isdang pang sardinas hiniling

Hindi mawawala ang sardinas sa mga relief packs sa panhon ng kalamidad.

Kitang kita yan muli sa panahon ng pakikipaglaban sa COVID19.

Para sa ilang hindi nakakalabas dahil sa enhanced community quarantine, ang sardinas ang maaasahang ulam na hindi mawawala sa mga kusina, de-lata man ito o nasa bote, tinapa o tuyo.

Sa survey na ginawa ng Social Weather Station kasama ang Oceana noong 2017, 70 percent ng mga Pilipino ay kumakain ng isda sa limang araw ng isang buwan. Samantala, tatlo sa bawat sampung Pilipino na nasa tamang edad ay kumain ng sardinas, silinyasi o tunsoy sa loob ng isang buwan.

Subalit ito ay isa sa mga isdang hindi binibigyan ng karampatang halaga sa pangangalaga at pangangasiwa. Marahil dahil maliit lang ang sardinas. Ito ang isa sa pinakamurang pinagmumulan ng protina ng karamihan sa ating mga Pilipino.

Ang industriya ng sardinas ay pinagmumulan ng trabaho at kabuhayan para sa mga maliliit na negosyante para sa mga nagtitinapa ang nagtutuyo nito, at sa mga manggagawa ng mga de-lata at de-boteng sardinas.

Para sa ekolohiya, importante ang sardinas sa food chain sa ilalim ng dagat bilang pangunahing pagkain ng ibang isda, mammals, at mga cetaceans.

Dahil sa kahalagahan ng sardinas sa ating mga Pilipino, nararapat lamang na pangalagaan natin ito upang tiyaking hindi sila mauubos dahil sa kapabayaan ng ating pangasiwaan at mga komersyal na mangingisda.

Binibigyang halaga ng Oceana ang sardinas bilang isa sa mga pangunahing yamang isda ng bansa. Nananawagan ang international non-government organization sa Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na ilabas na ang matagal nang hinihintay National Sardines Management Plan.

“Ang Fisheries Management Plan ay epektibong paraan upang ayusin ang kasalukuyang datos at mga pag- aaral hinggil sa biological, economic, at iba pang bahagi ng sardinas sa buhay ng mga Pilipino. Kailangan ang naturang plano upang tiyaking maayos na naipatutupad ang pamamahala at pangagasiwa ng ibaʼt ibang bahagi ng pangangalaga sa sardinas, lalo naʼt sinisimulan ang Fisheries Management Areas. Tutukuyin nito ang medium-term na layunin ng pangisdaan sa sardinas at bibigyan ng puwang ang paglahok ng ibaʼt ibang sector sa pagliligtas nito habang tinityak ang kabuhayan ng komunidad at ang pag-abot ng maximum economic yield na hinahangad,ˮ paliwanag ni Atty Gloria Estenzo Ramos, Oceana Vice President.

Ayon sa Oceana, mayroong karampatang ebidensyang nagpapatunay ng maayos na resulta sa pangangalaga ng pangisdaan kung nakakalahok sa pamamahala ang mga mangingisda at iba pang nararapat na konsultahin para sa pangangalaga ng sardinas. Batay sa mga layunin nito, ang Fisheries Management Plan (FMP) ng sardinas ay magbubunga ng isang balangkas para bantayan at suriin ang pagpapatupad ng plano. Ito ay maaaring baguhin at paunlarin pagkatapos ng tatlo hanggang limang taon, batay sa naging karanasan at mga aral na magbubunsod ng mas maayos na plano at pagpapatupad nito.

“Bukod sa paboritong pagkain ang sardinas ng mga nasa syudad, nakaasa rin dito ang ating mga maliliit na mamamalakaya para sa kanilang pagkain at kabuhayan. Mahalaga ito sa Pilipinas at maipagmamalaki ang siyam na species na matatagpuan sa ating karagatan. Subaliʼt mauubos ito dahil sa talamak na overfishing bunga ng kawalan ng nasabing plano sa pangangalaga at pangangasiwa nito,ˮ ayon kay Ramos.

Dumaan sa maraming public hearings at konsultasyon ang National Sardines Management Plan went through several sa nakaraang tatlong taon. Ipinasa ito ng National Fisheries and Aquatic Resources Management Council para sa approval ni Agriculture Secretary Dar.

Isinasaad ng datos ng Philippine Statistics Authority (PSA) na 15 percent (average of 333,743 metric tons) ng kabuuang produksyon sa marine fisheries ay nagmula sa sardinas sa nakaraang 15 taon. Ang mga municipal na mangingisda ay nag-ambag ng 35 percent dito samantalang 65 percent ang nagmula sa komersyal na pangisdaan.

“Mahalaga ang approval ng National Sardines Management Plan hindi lamang dahil sa pang-ekonomiyang interes ng industriya ng sardinas. Dahil sa COVID19, nakita natin ang tulong nito upang tiyakin ang food security at kalusugan ng ating mga mamamayan. Kung walang sustainable na pangangalaga at pangangasiwa nito, maaaring hindi na maabutan ng susunod na henerasyon ang sardinas, ang lasa nito na naging bahagi ng pagtanda nating lahat,ˮ ani Ramos.

Ang Oceana ay nag-iisang international advocacy organization na nakatutok sa pangangalaga ng mga karagatan sa buong mundo. Simula noong 2014, nakikipagtulungan ang Oceana sa mga pambansa at lokal na mga ahensya ng pamahalaan, civil society, mangingisda at iba pang stakeholders upang maibalik ang malusog na karagatan at yamang-dagat sa Pilipinas.