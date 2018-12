Proteksyon para sa kalusugan at nutrisyon ng mag-nanay, batas na!

Isang magandang balita para sa lahat ng nanay at kanilang sanggol: Naisabatas na ang Republic Act 11148 o mas kilala bilang “Kalusugan at Nutrisyon ng Mag-Nanay Act” na magtataguyod ng kalusugan ng mag-ina mula sa sinapupunan hanggang dalawang taon ng buhay ng bata.

Bilang principal sponsor at isa sa mga may-akda nito sa Senado, ang batas na ito ay para masolusyunan ang malnutrisyon sa ating mga kabataan at masiguro na magiging malusog at ligtas ang buntis na babae. Ang mga nagdadalang-tao kasi na hindi sapat ang nutrisyon ay maaaring magkaroon ng mahirap na pagbubuntis at maaaring manganak sa mga batang malnou­rished.

Lagi po nating tatandaan na ang unang isang libong araw ng buhay ng isang bata ay napaka-kritikal sa kanyang kalusugan lalo na sa kanyang mental development. Ito ang prayoridad na pagtuunan ng pansin ng batas.

Dahil ito ay ganap nang batas, magkakaroon na ng isang kla­rong polisiya sa pag-angat ng antas ng nutrisyon sa unang isang libong araw ng buhay ng ating mga kabataan. Ang laban natin kontra malnutrisyon ay magi­ging prayoridad na ng gobyerno.

Ayon sa Food and Nutrition Research Ins­titute (FNRI), ang tinatawag na “stunting” o ang pagkakaroon ng problema sa paglaki at pag-develop ng bata ay nagmumula sa hindi maayos na nutrisyon at pagkakaroon ng paulit-ulit na impeksyon. Sabi ng FNRI, madaming ganitong kaso sa ating bansa na umaabot sa isa sa tatlong bata edad limang taon pababa. Nakakalungkot na mara­ming ganitong mga insidente mula sa 11 na rehiyon sa ating bansa.

Sa ilalim ng batas na ito, mabibigyan ng buong serbisyong pagkalusugan at nutrisyon mula sa pre-natal perio­d hanggang sa pagkapanganak ng nanay, sa unang araw ng buhay ng sanggol hanggang edad dalawang taon.

Ang isa sa importanteng probisyon ng batas na ito ay ang pagpapalakas ng implementasyon ng Republic Act No. 10028 (Expanded Breastfeeding Promotion Act) at ang Exe­cutive Order No. 51 o ang tinatawag na “Milk Code” upang masiguro ang pagpapadede sa sanggol ng gatas ng ina.

Napakaimportante na pagtuunan ng pansin ang kalusugan at nutrisyon ng ating mga kabataan sapagkat sila ang magbabalangkas ng ating kinabukasan. Nararapat lamang na ang mga batang ito ay mabigyan ng sapat na suporta upang ang kinabukasan ng ating bayan ay malusog at maayos.

Sa mga nagnanais na magpadala ng katanu­ngang pangkalusugan at pangkababaihan kay Senator Risa Hontiveros, sumulat lamang sa itanong­kayrisa@gmail.com.