Proteksiyon ng migranteng manggagawa

By Mina Aquino

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Mas pinagtibay na proteksiyon para sa mga migranteng manggagagawa ang isinusulong ngayon ng gobyerno sa pamamagitan ng pinalakas na samahan.

Ang pagbibigay proteksiyon sa migranteng manggagawa ay isa sa pangunahing elemento sa pagtataguyod ng panlipunang katarungan at pag-unlad ng bansa, ayon kay Labor Undersecretary Claro Arellano.

Sinabi ni Arellano sa Multi Stakeholder Consultation on Global Compact on Safe, Orderly, and Regular Migration (GCM), ang proteksiyon ng manggagawa ay kinakailangan ng sama-samang partisipasyon ng lahat ng kasapi sa proseso ng migrasyon.

Ang GCM ay isang international framework na naglalayong tiyakin sa lahat ng oras ang kaligtasan, dignidad at karapatang-pantao ng migrante, anupaman ang kanilang kasarian o katayuan.

Batay sa annual deployment ng overseas Filipino worker ng 2016, ang Pilipinas ay nakapag-deploy ng tinatayang 5,787 manggagawa sa buong mundo, na umabot na sa 2 milyon simula 2015, kaya kinakailangan ang malawakang aksiyon para matiyak na napoprotektahan at napangangalagaan ang karapatan at kapakanan ng migranteng manggagawa.

“Ang Pilipinas ay isa sa pangunahing bansa na nagpapadala ng manggagawa na tinatayang may 5.5 milyong migranteng manggagawa. At dahil diyan, kailangan nating tiyakin na ligtas at disente ang kanilang trabaho,” ani Arellano.

Ang global compact para sa ligtas, maayos at regular na migrasyon, na ipatutupad ng UN Member States sa Setyembre 2018, ay magtatakda ng balangkas para sa komprehensibong pagtutulungan para sa mga migrante.

Ang DOLE, kasama ang Department of Foreign Affairs ay aktibong nakikibahagi sa paghahanda ng GCM sa pagbibigay ng rekomendasyon upang mapangalagaan ang interes ng migranteng Filipino.