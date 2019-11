Proseso sa pagsagup pamub-an – Poe

Daghang mga tawo ang gustong mosagup ug mga bata kung mawagtang na ang judicial process of adoption, matud ni Senadora Grace Poe.

Gihiko ni Poe ang pamahayag sa 30th anniversary sa United Nations Convention on the Rights of the Child at National Children’s Month.

Ang Pilipinas usa sa mga signatory sa UN Convention on the Rights of the Child.

“But 30 years after that, it’s undeniable that we still need to do a lot to uplift the rights of children,” matud ni Poe na usa usab ka adopted child.

“Kaya po sa ating lahat ngayon, isa pong handog din namin na mag-file ng isang bill dito sa Senado kung saan ang pag-aampon ng isang bata ay magiging mas madali na at papaikliin ang proseso,” dugang ni Poe.

Subay niini mihangyo si Poe sa kauban niyang senador nga aprubahan na ang Senate Bill 1070 nga maghatag sa administration adoption sa ilawom sa Department of Social Welfare and Development.

Kung tangtangon na ang judicial nga proseso sa pag-adopt og bata, mopaspas kinin ug dili na makagasto pag-ayo ang tawo nga gustong mosagup ug bata.

“Bakit? Because we are going to remove all the judicial processes involved that requires a lengthy and costly process for all of us, for all of those who would like to adopt,” matud ni Poe.

“Noong ako’y in-adopt ng aking mga magulang, it took them four to five years to be able to finalize the process and it cost quite a sum for them to do that,” dugang pa niya.

Matud pa ni Poe, “Kaya ang nangyayari ‘yung mga gustong mag-adopt ng mga bata, kukunin na lang ‘yung bata pero hindi naaayos ang kanilang papeles.”

“So, ano ang nangyayari? ‘Pag ang batang ‘yan pumasok sa school o kaya naghanap ng trabaho o kaya mag-asawa, ‘pag hindi tama ang kanilang birth certificate, wala silang karapatan sa ating bansa,”matud niya.