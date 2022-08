Promotor yari sa PNP, DOJ! PBBM pineke pirma sa BI chief appointment

Pinaiimbestigahan ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang paglabas ng isang pekeng dokumento gamit ang Malacañang seal at lagda nito sa umano’y appointment sa posisyon ng Immigration commissioner.

Sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz-Angeles sa kanyang press briefing na partikular na inatasan sina Justice Secretary Crispin Remulla at Department of Interior and Local Government (DILG) para pakilusin ang National Bureau of Investigation (NB) at Philippine National Police (PNP) at tukuyin kung saan nagmula ang pekeng dokumento at kung sino ang nasa likod ng pamemeke.

“Nag-utos ng imbestigasyon through the secretaries sa NBI at PNP, through the respective secretaries Remulla and Ben Hur Abalos. Hindi po nagbibigay ng deadline ang pangulo natin. Kung ano ‘yong naaangkop at ano ang mai-turn up na ebidensya ‘yon ang gagamitin natin,” ani Angeles.

Nitong Lunes ay lumabas ang balita tungkol sa appointment ng isang abogado bilang bagong Commissioner ng Bureau of Immigration kasama ang appointment letter subalit agad na itinanggi ito ng Office of the Press Secretary.

Sinabi ng kalihim na nag-check siya sa Presidential Management Staff, Office of the Executive Secretary at sa Office of the President at lumilitaw na walang record ang kumalat na dokumento.

“Kahapon may lumabas na news reports tungkol sa appointment sa posisyon ng Immigration Commissioner. Kasama nong announcement na iyon ay isang dokumento na nagpa-attest to the appointment. Matapos ang pagtatanong at pagsisisayat, wala pong dokumento na ganon sa PMS, sa Office of the Executive Secretary or sa Office of the President. Walang record ng dokumento na ‘yon,” dagdag ni Angeles.

Mabigat aniya ang katapat na parusa ng pamemeke ng lagda ng presidente at government seal dahil may kulong ito na mula 12-20 taon.

Sinabi ng kalihim na hinihintay ng Palasyo ang mga makukuhang ebidensya batay sa gagawing imbestigasyon at mula rito ay saka ilalarga ang kaso sa sinomang mapapatunayang nasa likod ng pekeng dokumento.

“Ayon sa Revised Penal Code Article 161, ang pag-forge ng great seal of the government, signature ng presidente or stamp ng presidente ay pinaparusahan ng reclusion temporal. Ang reclusion temporal ay 12-20 years,” ani Angeles.

Kasabay nito ay nilinaw ng opisyal na hindi nananakot ng media ang Palasyo at katunayan ay makakatulong ito sa imbestigasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon sa mga awtoridad, maliban na lamang kung mayroong cons-piracy o alam nila na ang ginamit nila ay isang falsified o pekeng dokumento.

“Unang-una, hindi kami nananakot ng media. As a mater of fact, ang sinasabi natin may pagkakataon ang media na matulungan at magbigay ng impormasyon sa ating law enforcement agencies. Ang magiging liability is kung knowingly ginamit ‘yong dokumento o kasangkot doon sa pag-isyu ng dokumento na ‘yon na nalalaman na hindi ito tunay o hindi ito totoo. (Aileen Taliping)