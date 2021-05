Promotor ng bakuna slot for sale tukoy na

May suspek na ang Philippine National Police (PNP) sa pagbebenta ng coronavirus disease 2019 (COVID-19) vaccine.

Ayon kay PNP Chief General Guillermo Eleazar, matapos ang isinagawang imbestigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) at Anti-Cyber Group (ACG) base na rin sa utos ni Interior Sec. Eduardo Año ay nakilala na ang isa sa suspek na nag-aalok ng COVID-19 vaccine kapalit ng P12,000 hanggang P15,000 sa pamamagitan ng social media.

Ito rin ang taong nagsasabi na mayroon siyang kontak sa San Juan at Mandaluyong City kaya madali umano siyang makakakuha ng vaccine at siniguro din nito na magkakaroon agad ng slot para mabakunahan.

“Our CIDG and ACG investigators are now zeroing in on this person, although he has already deactivated all his social media accounts, and we assure the public that he will face the full force of the law for this kind of illegal activity,” saad ni Eleazar sa kanyang statement kahapon.

Samantala, nanawagan si Eleazar sa publiko na magsumbong sa PNP sa pamamagitan ng E-Sumbong kaugnay sa mga iligal na transaksiyon na may kaugnayan sa pagbebenta ng COVID-19 vaccine. (Edwin Balasa)