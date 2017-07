Promotion pa kay Supt. Marcos

Tulad ng ipinangako ni Pangulong Rodrigo Duterte na walang makukulong at mabibigyan pa ng promosyon ang mga pulis na tatalima sa kanyang war on drugs, nakalinya na sa promosyon ang police officer na nasangkot sa pagpatay kay Albuera, Leyte Mayor Rolando Espinosa noong Nobyembre 2016.

Inamin kahapon ni Philippine National Police (PNP) chief Director General Ronald “Bato” dela Rosa na kung hindi madi-disqualify si Supt. Marvin Marcos, maaaring tumaas ang ranggo nito bilang senior superintendent.

Binanggit ito ni Dela Rosa nang tanungin ni Sen. Panfilo Lacson sa imbestigasyon ng Senate committee on public order and dangerous drugs sa kontrobersyal na reinstatement ni Marcos sa serbisyo, kung maaaring bigyan ito ng promosyon matapos ang reassignment nito bilang hepe ng Criminal and Investigation Detection Group (CIDG) ng Region 12.

Ayon kay Lacson, para mapamunuan ni Marcos ang CIDG Region 12 ay kailangang may ranggo siyang senior superintendent at maaari niyang marating ang posisyong ito matapos ang six months residency requirement.

“We are looking Sr. Supt. Marcos six months from now,” himutok ng senador sa hearing.

Sa nasabing hearing, inamin din ni Dela Rosa na si Pangulong Duterte ang nagsabi sa kanya na ibalik sa serbisyo si Marcos at ang 18 tauhan nito sa CIDG Region 8 na kasama sa kinasuhan dahil sa pagpatay kay Espinosa, ama ng drug lord ng Eastern Visayas na si Kerwin.

“Your honor, kapag nag-uusap kami ni President, he’s always intima­ting to me na sayang lang suweldo nila. Pagtrabahuin mo na `yan,” pag-amin ni Dela Rosa sa pagtatanong ni Sen. Bam Aquino.

Nauna rito ay itinanggi pa ng PNP chief na may kinalaman ang Pangulo sa reinstatement ni Marcos at mga tauhan nito sa PNP.

Ginisa rin ng mga senador si Department of Justice (DOJ) Undersecretary Reynanto Orceo dahil sa naging rekomendasyon nito na ibaba sa homicide ang dating murder case laban kay Marcos at sa 18 tauhan nito.

Makailang ulit na pinanindigan ni Orceo na ang downgrading ng kaso ay sarili niyang desisyon at hindi base sa utos ni DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II, bagay na hindi pinaniwalaan ng mga senador.





Tumigil na tuloy sa pagtatanong sina Lacson at Minority Leader Franklin Drilon kay Orceo dahil sa pinagtatakpan lang umano nito si Aguirre.

“…it’s useless to keep on asking questions from Usec. Orceo, he keeps on covering up,” patutsada ni Drilon.