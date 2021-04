Project Karinderya ng Jollibee Group, nagbigay ng pag-asa sa mga karinderya

Anim na taon nang kusinera si Agnes Bagatbat na may karinderya sa Batasan, Quezon City. Nawalan ng trabaho ang asawa niya dahil sa pandemya, kaya 12 sila sa pamilyang nakaasa kay Agnes para sa pang-araw araw na pangangailangan.

“Yung mga anak ko patuloy na nag-aaral kahit pandemic kaya patuloy din ako sa paghahanap-buhay. Nagtutulungan kami ng mister ko sa karinderya,” kwento niya.

Katulad ni Agnes, maraming maliliit na negosyo ang apektado ng COVID-19 pandemic. Dati-rati, kumikita ng P6,000 hanggang P7,000 kada araw si Agnes. Dahil sa mahigpit na quarantine protocols at mga pinansyal na hamong dala ng pandemya, nangalahati ang kita niya at nawala ang iba niyang suki.

Tulong pangkabuhayan

Para tulungan ang mga may maliit na negosyo katulad ni Agnes habang may pandemya, nagkaisa ang Jollibee Group Foundation (JGF), Kasagana-Ka Development Center (KDCI) at Kabuhayan sa Ganap na Kasarinlan Credit and Savings Cooperative (KCoop) para alalayan ang mga karinderya mula sa mahihirap na komunidad sa NCR, Bulacan, Cavite at Rizal. Nagbibigay ng pagkain ang mga karinderyang parte ng programa sa 20 pamilya sa mga napiling lugar sa loob ng 30 araw.

Parte ang JGF, KDCI at K-Coop sa COVID-19 Civil Society Sector Organizations at Private Sector Coalition (o NGO Collab), isang grupong binubuo ng pampubliko at pribadong organisasyon na nagsama-sama para tugunan ang iba’t-ibang epekto ng COVID-19 sa Pilipinas.

“Sinabihan po ako ng Kasagana-Ka tungkol sa Project Karinderya. Ako po ay nagpapasalamat dahil napabilang ako sa proyektong ito. Hindi po biro na makasali dito kaya malaking biyaya po ito sa akin,” sabi ni Agnes.

Tumulong din ang Singapore-based Temasek Foundation at German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) sa pamamagitan ng DEG (German Investment Corporation) para bigyan ng grants para sa meal subsidy ng mga benepisyaryo.

Food Safety Training

Nagbigay ng training ang JGF tungkol sa paghahanda ng pagkain, food safety at customer service para sa mga may-ari ng karinderya. “All livelihood programs that we undertake in Jollibee Group Foundation are aimed at addressing the felt-need in communities and empowering beneficiaries so that they become self-sustaining. We have the same goal for Project Karinderya—we aim to help karinderya owners upskill themselves and develop the right mindset of persevering amid this pandemic,” pahayag ni Gisela Tiongson, Executive Director ng Jollibee Group Foundation.

Sa ilalim ng programa, kailangang magsuot ng face masks, face shields, hairnets at aprons ng mga may-ari ng karinderya para masigurado ang kaligtasan nila at ng mga kustomer. Gumamit din ng takip na plastic para sa mga ulam, at may nakapaskil na daily menu sa bawat karindera, para mas madaling makapili ang mga kustomer. Para rin ito makaiwas sa overcrowding.

Para siguraduhing nasusunod ang lahat ng protocols at practices, bumibisita ang mga Health Cadet Volunteers mula sa KDCI kada linggo para mag-monitor. “Ngayon pa lang po ako naka-attend ng ganoong seminar. Malaking bagay po ito sa akin dahil marami po akong natutunan dito. Importante po na malinis ang mga pagkain. Kailangan din nating sumunod sa mga protocol tulad ng social distancing,” ibinahagi ni Agnes.

Pinansyal na tulong para sa mga pamilyang nangangailangan

Katulad ni Agnes, hirap din si Lilia Albario sa pang-araw-araw na gastusin dahil nawalan ng trabaho ang mga anak niya noong nagpandemya. Kasama ang mga apo, gumagawa sila ng doormat para kumita. Subalit, katulad ng marami, hirap silang makabenta dahil sa COVID-19. “Wala po kaming masakyan. Naglalakad pa po kami ng malayo para makarating sa palengke at makapagtinda,” kwento niya.

Dahil sa Project Karinderya, nabigyan ng financial subsidy ang mga pamilyang katulad ng kay Lilia. Binigyan ng vouchers ang mga benipisyaryo sa loob ng 30 araw. Iyon ang ginamit nila para makapag-cliam ng pagkain sa mga karinderya sa kanilang lugar.

Para makaabot sa mga pinaka-nangangailangan ng pinansyal na tulong, inuna ng KDCI, K-Coop at JGF ang mga pamilyang may buntis, limang bata na nasa ilalim ng 15 taon ang edad at senior citizens o PWD. “We were systematic in choosing the families who would be part of the project because wanted the project to be effective in targeting those most in need of help in the communities,” ayon kay Maria Ana de Rosas-Ignacio, General Manager ng K-Coop.

“Kaya malaking tulong po sa amin ‘yung Project Karinderya kasi ‘yung naibibigay nila na pang-ulam namin araw-araw ay hindi na po nanggagaling sa aming bulsa,” pahayag ni Lilia. Dagdag pa niya, masustansya ang pagkaing ihinahain sa mga karinderya – balanse ang gulay at karne.

Noong February 2021, 4,600 pamilya ang natulungan sa pamamagitan ng 230 karinderya sa Metro Manila at kalapit na probinsya.

Para sa mga organisasyong nais sumuporta sa proyekto, maaaring kumontak sa NGO Colla secretariat sa covid19phresponse@gmail.com.