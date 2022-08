Project GUIDE inilunsad, tulong sa magulang

Inlunsad ng Department of Education (DepEd) sa Las Piñas ang “Project GUIDE” na tutulong sa mga magulang para ganap silang maging home educator sa kanilang mga anak.

Ipinaliwanag ng DepEd school division office na isa itong komprehensibong programa na layong tulungan ang mga magulang para aktibo silang makalahok sa pamamaraan ng pag-aaral ng kanilang mga anak.

Paghahanda rin ang Project GUIDE o Goal to Unite Involvement for a Desired Enhancement for Parents para sa mas malaking papel ng mga magulang bilang home educator sa mga nag-aaral nilang supling.

Samantala’y binati naman ng anak ni Las Piñas City Mayor Imelda Aguilar na si Alelee Aguilar-Andanar ang DepEd School Division Office sa matagumpay na paglulunsad ng Project GUIDE nitong Martes.

“The Department of Education has come up with a program to help the parents as they take on a bigger role in becoming educators themselves,” ani Andanar.

Kinilala rin niya ang mahalagang papel ng mga magulang na gumabay sa kanilang mga anak mula sa epektong idinulot ng pandemya sa educational system.

Samantala, kabilang sa mga sumaksi sa paglulunsad ng programa sa lungsod sina Assistant Schools Division Superintendent Juan C. Obierna, Education Supervisor Dr. Gina L. Aguitez, mga school head, guidance advocates, educational program supervisor mula sa 43 public school sa siyudad at Las Piñas City Councilor Rex Riguera.