Programa ng SBP suportado ng PBA — Vargas

LAS VEGAS — Sa PBA annual planning session na umabot ng apat na oras, lalo pang lumutang ang magandang relasyon ng pro-league at ng Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP).

Hindi lamang ang kagalingan ng PBA ang napag-usapan ng 12 miyembro ng board kundi pati na rin ang pagsuporta nito sa SBP sa pagporma ng team na lalahok sa mga international competition.

Kabilang dito ang paglahok ng Pilipinas sa FIBA World Cup sa 2019 sa China.

Sinabi ni PBA chairman Ricky Vargas, inatasan na nila ang PBA Commissioner’s Office na gumawa ng kinakailangang adjustment sa mga schedule nito o i-synchronize ang kalendaryo ng mga laro hanggang sa 2019 World Cup sa Agosto.

Inaprubahan na rin ang partisipasyon ng Meralco Bolts ballclub sa 2018 FIBA Championship Cup na magsisimula sa September 27 sa Bangkok, Thailand.

Makakasagupa ng Bolts ang Alvark Tokyo ng Japan, Liaoning Leopards ng China, SK Knights of Korea, Al Riyadi team ng Lebanon, Petrochimi ng Iran, Pauian ng Chinese Taipei at Mono Vampire ng Thailand.

Mismong si FIBA secretary general Patrick Baumann ang nag-request na isa sa mga koponan ng PBA.

“All of these won’t be possible without the gracious support and cooperation of the PBA,” sabi ni Vargas.

“Without a doubt, the partnership of the PBA and SBP has become more solid. And this is a big, big plus for our national team,” sabi ni SBP president Al Panlilio, na isa ring board member ng PBA na kumakatawan sa Meralco.

Dahil sa ginawang adjustment ng PBA sa national team sa kampanya nito sa FIBA World Cup eliminator, matatapos ang kasalukuyang season sa mga huling buwan ng taon at masisimulan ang 2019 season sa Enero 13.

“The third conference may stretch to Janua­ry 2019 dahil magsasagawa ng adjustment ang PBA sa FIBA World Cup qualifiers at sa Iba WC proper sakaling mag-qualify ang Pilipinas.”

Ang PBA governors na nagbigay ng thumbs up dito ay sina Dickie Bachmann of Alaska Milk, Rod Franco of NLEX, Alfrancis Chua of Barangay Ginebra, Robert Non of San Miguel Beer, Rene Pardo of Magnolia, Erick Arejola of NorthPort, Bobby Rosales of Columbian Dyip, Silliman Sy of Blackwater, Raymond Zorrilla of Phoenix Fuel and Mert Mondragon of Rain or Shine.