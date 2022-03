Programa ng gobyerno idiretso sa mga nangangailangan – Legarda

Nangako si three-term senator Loren Legarda na ipagpapatuloy niya ang kanyang layunin na dalhin ang serbisyo ng gobyerno patungo sa mga taong na­ngangailangan nito.

Ginawa ni Legarda ang pahayag nang bisitahin niya ang mga lungsod ng Navotas at Malabon kung karamihan ng kabuhayan ng mga tao ay nakadepende sa pangingisda.

“Navotas and Malabon, cities close to my heart because I had so much fond memories growing up here, are both fishing communities. With rich marine resources, the localities are highly reliant on our fishe­ries sector for livelihood and sustenance,” sabi ni Legarda.

“But seeing how the fisherfolks are trying to make ends meet, especially amid the pandemic and climate crisis, we must strengthen our initiatives to sustain the fisheries sector and ensure that there is enough support to address the needs and concerns of our fisherfolks,” dagdag pa niya.

Sa kanyang termino bilang kinatawan ng Antique, si Legarda ang na­ging daan sa pagtatayo ng maraming fishery projects at programs sa pakikipagtulungan Bureau of Fishe­ries and Aquatic Resources (BFAR) na nakatulong sa pagdadag ng produksyon, trabaho at kabuhayan ng mga mangingisdang Antiqueño.

Mula sa inisyatibo ni Legarda, nakatanggap ang mga fishing community ng Antique ng mga fiberglass reinforced plastic boat, fishing gear at infrastructure support ng pagtatayo ng community fish landing­, kasama na ang capital assistance at iba pa.

“Nagawa po natin sa Antique, isang probin­syang matagal na napag-iwanan at karamihan ay hindi alam ang mga programa ng pamahalaan, kaya sigurado pong ka­yang-kaya din na­ting gawin sa Navotas, sa Malabon, at sa ibang pang parte ng bansa,” ani Legarda. (Dindo Matining)