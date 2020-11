Programa kontra stress ng mga bata giniit sa LGU

Nanawagan ang Council for the Welfare of Children (CWC) sa mga ahensiya ng pamahalaan na iprayoridad ang pagkakaloob ng stress management program sa mga kabataan sa pagharap sa mga negatibong epekto ng COVID 19 pandemic at pagpasok sa new normal.

Sinabi ni Usec. Mary Mitzi Cajayon Uy, Executive Director ng CWC sa Talakayang Makabata Digital Press Conference, na habang ang mga bata na may edad 15-18 ay pinapayagan nang lumabas, dapat pagtibayin ng mga local government unit (LGU) ang inisyatibo at programa para matiyak ang patuloy na suporta sa pisikal, emosyonal, espiritwal at pangangailangang kaisipan ng mga bata.

“Kung tayong mga nakakatanda, ay nai-stress dulot ng pandemyang ito, ang mga bata ay nakakaranas ng higit na stress at pagkabalisa. Ang mga alituntunin ay dapat na maisaayos at mabalangkas sa oras na payagan na silang lumabas.” pahayag ni Uy.

Bilang pangunahing sangay ng pamahalaan para sa mga bata, nangangako ang CWC na higit pang paiigtingin ang pagtaguyod sa proteksyon ng lahat ng mga bata at kanilang mga karapatan, bigyan ng kapangyarihan ang mga bata na protektahan ang kanilang sarili at iulat ang karanasan sa pang-aabuso, magbigay ng praktikal na suporta sa mga magulang at tagapag-alaga at gagabayan ang LGU upang mas mahusay nilang magampanan ang kanilang mga tungkulin sa pagharap sa panahon ng pandemya.

Ang Talakayang Makabata ay unang digital conference sa pangunguna ng CWC upang pasimulan ang ligtas at malawakang pagdiriwang ng National Children’s Month 2020 para sa pagtataguyod ngkarapatan ng mga bata sa panahon ng pandemya.

Bukod kay Undersecretary Uy ng CWC sa panel, kasama din sina Assistant Secretary Glenda Relova (DSWD), Assistant Secretary Alma Ruby Torio (DepEd), Executive Director Tricia Clare Oco (JJWC), Executvice Director Azucena Dayanghirang (NNC) Ms. Frances Prescilla Cuevas (MPMMH-DOH), at G. Jayson Yañez (Batang Kasapi, Child Fund Philippines, Inc.).