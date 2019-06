UMIKOT ang Department of Education (DepEd) sa ibat’ ibang lugar sa Taguig City at Pateros upang ikampanya ang prog­ramang I-SABAC (Intensified Students Anti Bullying Action Center) na may layuning tugunan ang lahat ng uri ng bullying problem ng bata lalong-lalo na ang sexual harassment at cybersex exploitation.

Ang I-SABAC ay improved version ng E-SABAC na naging matagumpay sa pagtugon ng bullying sa internet o cyberbullying at iba pang uri ng pambu-bully sa paaralan lalo na ngayong magbubukas na ang bagong school year.

Sa school year 2019-2020, inilunsad ng DepEd-Taguig City at Pateros ang anti-bullying caravan upang ipaalam sa mga magulang at komunidad ang epekto ng bullying at ang prog­ramang sasagot sa problema ng cyberbullying lalong-lalo na sa child pornography o cybersex na isa sa mabigat na suliranin ng Taguig City.

Ang E-SABAC ang kauna-una­hang anti-cyberbullying program ng DepEd sa buong bansa na inilunsad ng DepEd-Taguig na tutugon sa mga bullying problem sa internet at social media.

Kailangan lamang mag-log in ang isang biktima ng cyber bullying sa E-SABAC DepEd TAPAT @facebook.com at mayroong administrator ng website na tutugon sa kanyang problema, kapag s’ya ay naka-log in na, hihingin ang detalye ng complainant tulad ng learners indentification system (LIS) ID upang i-verify kung seryoso ang complainant at upang tiyakin na ito ay tunay na bullying complainant.

Kukunin ang detalye at agad ipapaalam sa mga concerned school official upang aksyunan ayon sa Child Protection Policy ng DepEd.

Magsasagawa ng agarang imbestigasyon ang paaralan at ika-counsel ang biktima at ang nam-bully upang mapabatid sa kanya ang masamang epekto ng bullying at upang ihinto ito.

Ang anti-bullying caravan ay umiikot sa lungsod at nagbibigay impormasyon kung paano isumbong ang anumang uri ng bullying maging ang cyberbullying na talagang talamak ngayon bunga ng social media, internet at text messaging. Layun din ng caravan na mahikayat ang mga estudyante na may kaibigan o kaklaseng biktima ng cybersex exploitation na magsumbong at ipaalam sa DepEd sa pamamagitan ng E-SABAC address sa internet pati na rin ang anumang uri ng sexual harassment na dinadanas ng mga mag-aaral.

Kabilang sa mga nakilahok sa anti-bullying caravan ay ang mga DepEd-PENS Riders, mga teaching and non-teaching staff, barangay official, student leader at General Parent Teachers Association (GPTA) officer. (Edwin Balasa)