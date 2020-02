Profiling sa mga Muslim student kinondena sa Kamara

KINONDENA ng mga kongresista ang umano’y profiling na ginagawa ngayon ng mga tauhan ng Philippine National Police (PNP) laban sa mga estudyanteng Muslim sa Metro Manila na sinasabing nakasaad sa nag-leak na memorandum ng Manila Police District.

Sa pangunguna ng dalawang Muslim solon na sina Deputy Speaker Mujiv Hataman ng lone district ng Basilan at Anak Mindanao Rep. Amihilda Sangcopan ay mahigit na kinondena ang naturang hakbang ng PNP na itinuturing nilang isang malaking kamalian.

“Maling-mali ito. Profiling has no place in a nation that respects and draws strength from the diverse beliefs of its people. Guilt by association is wrong, and sometimes fatal. Baseless stereoty­ping can end in lethal results. What is sad is that this is an official directive, and aimed at children at that,” ayon kay Hataman.

Ayon naman kay Sangcopan, ito’y hindi makatarungan hindi lamang sa mga estud­yanteng Muslim kundi sa lahat ng Pilipinong Muslim at dapat umanong muling ikonsidera ng PNP ang naturang hakbang.

Nabahala rin si House Deputy Minority Leader at Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate sa naturang hakbang ng PNP na maaaring pahiwatig na rin umano ng nakaambang na mas maigting na pag-atake sa kabataan o sa Muslim community sa kabuuan.

“This act is highly condemnable and discriminatory. This may also be a prelude to an intensified vilification and attack on the youth and the Muslim community in general. This was the same pattern used against progressives and the opposition. We must oppose and resist this condemnable profiling,” giit ni Zarate.

Dahil dito, panawagan ng kongresista sa sambayanan na maging mapagmasid at sugpuin ang ganitong mga ‘draconian move’ na ginagawa ng Duterte admi­nistration bago pa man mahuli ang lahat.

Sinuportahan din ni Bayan Muna Rep. Eufemia Cullamat ang pagkondena sa naturang ginagawa ng mga pulis kasabay ng panawagang agad itong itigil. (Eralyn Prado)