Prof todas sa live TV interview sa India

ISANG kilalang propesor sa India ang namatay habang nasa kalagitnaan ng live television interview.

Si Rita Jitendra ay panauhin ng talk show ‘Good Morning J&K’ noong Lunes at habang nagsasalita dakong alas-8:30 nang umaga ay big­lang lumaylay ang ulo nito sa likod, bumuka ang bibig at sumara ang mata.

Nakaranas na pala ng cardiac arrest ang biktima nang oras na iyon.

Nabigla din ang anchor ng show na si Zahid Mukhtar sa pangyayari dahil ganado pa ang biktima sa pagkukuwento tungkol sa kanyang buhay.

“But suddenly she stopped talking and began having hiccups. We had to cut the interview and switch to documentary to attend to her and take her to the hospital,” kuwento ng anchor sa pahayagang Indian Telegraph.

Idineklarang dead on arrival si Jitendra, 81-anyos, at retiradong secretary ng government organization na tinatawag na Jammu and Kashmir Academy of Art, Culture and Languages.

Nabatid na habang patungo ito sa studio, kakuwentuhan ito ang isang kaibigan at nabanggit na gusto niyang mamatay tulad ng nangyari sa dating pa­ngulo ng India na si A.P.J Abdul Kalam na binawian ng buhay habang nag­le-lecture noong 2015.

“She told him that Dr. Kalam had died while working. That is how she met her end too. She breathed her last in the studio itself,” ayon sa kaibigan.