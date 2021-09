Produktong petrolyo 4 linggo nang sumisirit

Magtataas ngayong araw ang presyo ng gas at krudo ng 65 sentimos hanggang 80 sentimos kada litro.

Ayon sa tweet ng Petrol Price PH, magmamahal ng 80 sentimos per liter ang diesel at gasoline sa Shell, Petro Gazz, Caltex, Total at Metro Oil. Sa CleanFuel, 65 sentimo per liter lamang ang itataas ng gas at 70 sentimo sa Diesel.

Magmamahal din ng 85 sentimo per liter ang presyo ng kerosene sa Metro Oil, Caltex at Shell.

Magsisimulang ipatupad ng Metro Oil, Total, Shell at Petro Gazz ang pagtaas ng presyo ng alas-6:00 ng umaga ngayon. Samantala, kaninang alas-12:01 ng hatinggabi nagpatupad ng price increase ang Caltex at alas-4:01 ng hapon ang Cleanfuel.

Apat na linggo nang magkakasunod na nagtataas ang presyo ng gasolina sa bansa. (Eileen Mencias)