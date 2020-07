Produkto ng W.L. My Snack kumpiskahin – FDA

Ipinagbawal ng Food and Drug Administration (FDA) ang pagbebenta, pagbili at pagkain ng ilang brand ng taba ng talangka, chicharong bulaklak fish cracker, nachos at tamarind candy dahil sa kawalan ng garantiya na ligtas ang mga ito sa kalusugan ng tao.

Sa inilabas na public advisory kahapon, tinukoy ni Health Undersecretary at FDA Director General Rolando Enrique Domingo ang Premium Taba ng Talangka Crab Paste, Memer Tamarind Sampaloc Candy-Salted, Ilocos Fish Cracker na walang brand, Lorraine’s Chicharong Bulaklak Fish Cracker, at W.L. My Snack My W.L. Twister Nacho Cheese Curls-Cheese Flavor na mga produktong hindi dumaan sa kanilang registration process kaya walang garantiya ang kalidad at kaligtasan ng mga ito.

Sinabi ni Domingo na sa ilalim ng Republic Act 9711 o FDA Act of 2009, ipinagbabawal ang paggawa at pagbebenta ng mga produktong walang kaukulang pahintulot mula sa ahensya.

Paliwanag niya, masisiguro lang na ligtas kainin o gamitin ang isang produkto kung ito ay nasuri ng FDA at natukoy na wasto ang dami ng mga kemikal o sangkap na inihalo sa mga ito.

Dahil dito, nanawagan si Domingo sa mga lokal na pamahalaan na agad ipakumpiska ang nasabing mga produkto sakaling ibinibenta ito sa kanilang mga lugar.

Pinayuhan din ni Domingo ang publiko na ingatan ang kanilang kalusugan at maging alerto sa pagkalat ng mga hindi rehistradong produkto na ibinibenta sa merkado ng halos kalahati ang presyo o nagbibigay ng 50% discount sa mga paubos sale promo.(Mia B. Billones)