Produkto natin tangkilikin para makaahon- RSA

Malalagpasan nating mga Pilipino ang hamon na dala ng COVID-19 sa bansa dahil marami ang mga nagkukusa para tulungan ang isa’t isa makaahon.

“It is because of Filipinos who take the initiative to help, that I believe we will overcome this challenge together,” nakasaad sa FB post ni San Miguel Corp. president and CEO Ramon S. Ang sa mga Pinoy na tangkilikin ang mga produktong Pilipino at patuloy na magsuot ng face masks.

Ang SMC ang isa sa mga kompanyang mabilis na nagresponde sa pangangailangan ng bansa nang umpisang rumagasa ang COVID-19 at tinuon nito ang mga planta nito ng gin para gumawa ng alcohol na magagamit ng mga ospital at frontliners pang sanitize at pang disinfect dahil sa shortage nito. Mabilis din kumilos ang SMC para magdonate ng test kits, testing equipment, PPEs, at nagtayo na rin ito ng sarili nitong testing laboratory para ma-test at maseguro ang kaligtasan ng mga tauhan nito at bubuksan din sa iba.

“Magkusa po tayo, gawin ang makakaya para makatulong. We can donate. We can support our economy by patronizing Filipino brands, small businesses and farmers,” sabi ni Ang.

Panawagan niya sa lahat, magsuot ng face mask at manatili na lamang sa bahay kung walang mahalagang dahilan para lumabas.

Aniya, maliit na bagay lang ito kung tutuusin ngunit malaki ang magagawa nito sa pag-awat sa pagkalat ng pandemya.

“Small efforts when combined will lead to big gains,” sabi niya. (Eileen Mencias)