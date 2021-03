Problemado sa DZBB: Arnell bagong chairman ng IBC-13

May isang IBC-13 insider ang nakatsikahan ko. Excited siya dahil may new chairman na raw sila.

Si Arnell Ignacio na nga raw ang new chairman of the board ng nasabing TV network. Actually, board member na talaga ng Trese si Arnell at last week daw bumaba ang papers na in-appoint na nga raw ang TV host/comedian bilang chairman na nga.

“Bumaba na ang papers last Wednesday, pero hindi pa yata naia-announce talaga,” sabi ng taga-Trese na nakatsikahan ko.

Kahapon din ng umaga, tinawagan ko si Arnell para i-congratulate.

Nagulat pa siya nang tawagin kong “Chairman” dahil hindi pa nga raw lumalabas ang tungkol doon.

“Ang galing naman, nalaman mo kaagad. Wala pa nga akong pinagkukuwentuhan, pero nalaman ko na last week,” sabi ni Arnell.

Sabi ko, happy ang mga taga-Trese sa appointment niya, ayon na rin sa isang insider ng TV network.

“Nakakatuwa naman. Actually, may mga taga-Trese nga na tumawag sa akin at nag-congratulate,” sabi niya.

So, paano na ang radio program niya sa DZBB tuwing Saturday na umeere rin sa GTV (GoodTV) na pag-aari ng GMA 7?

“’Yun nga, eh. Sa DOLE kasi ‘yon, commitment ko ‘yon. Ayoko namang iwanan ‘yon. So, hindi ko pa talaga alam kung anong mangyayari. Itatanong ko pa nga ang tungkol diyan.

“Gusto kong ituloy ‘yon. Sa DOLE naman kasi ‘yon, baka puwede naman dahil chairman of the board lang naman ako, hindi naman ako ‘yung president,” sabi pa ni Arnell.

Biglang naligalig nga si Arnell dahil sa project na ‘yon na gusto talaga niya. Nabanggit din niyang may ibang outside projects din siya na aalamin daw niya kung ano na ang mangyayari ngayong na-appoint na siyang chairman of the board ng IBC-13.

PTV-4 atras sa Showtime, Eat Bulaga

Matagal na ring nasusulat ang tungkol sa noontime show ng PTV-4, pero tila natatagalan ‘yon.

Isa sa sinasabing magho-host ng noontime show ng PTV-4 ay ang comedienne na si Boobsie, na mukhang nasa “Happy Time” na ng Net25.

Sabi ng isang taga-PTV-4 na nakatsikahan ko, hindi pa raw nagkakapirmahan ng kontrata. May mga inaayos pa raw.

So, kung matutuloy ang nasabing noontime show, ang dami na nilang magkakatapat, huh!

May “It’s Showtime” ang ABS-CBN na napapanood sa A2Z for free TV, Kapamilya Channel sa cable, at iba’t iba pang platforms. Siyempre, ang GMA 7 ay may “Eat Bulaga” pa rin na longest running TV show sa Philippines at produced ng TAPE, Inc.

Ang TV5, may “Lunch Out Loud (LOL)” na produced ng Brightlight Productions ng businessman na si Mr. Albee Benitez.

Ngayon kayang nasa IBC-13 na si Arnell, hindi kaya bigla ring magka-noontime show na ang nasabing TV network?

Pacquiao tuloy ang bakbakan sa May 16

May isa naman akong nakatsikahan na ipinagpipilitang tuloy na tuloy na ang boxing fight ni Senator Manny Pacquiao sa Dubai, United Arab Emirates. Sa May 16 na nga raw ‘yon.

Showbiz personality ang nakatsikahan ko at sabi niya, si Arnold Vegafria na business manager ng ating Pambansang Kamao ang nagsabi sa kanya ng tungkol doon.

Sabi nga ng showbiz personality na nakatsikahan ko, pupunta siya sa Dubai para manood ng nasabing boxing fight.

Well, puwede nga, pero mukhang quiet muna si Arnold tungkol doon dahil hindi siya nag-reply sa text message ko sa kanya kahapon asking if tuloy na tuloy na nga ‘yung May 16 boxing fight ni Manny sa Dubai, huh!