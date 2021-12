Problemado sa calamity fund! Naubos pera natin sa COVID – Duterte

Tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte na hinahanapan niya ng pondo ang tulong na ipagkakaloob sa mga biktima ng bagyong ‘Odette’.

Sa isang briefing, sinabi ni Pangulong Duterte na sobrang naubos ang kaban ng gobyerno dulot ng COVID-19 pandemic.

Pero pangako niya, kapag nakakalap ng pondo ay agad ipadadala ang tulong sa mga probinsyang sinalanta ng super typhoon ‘Odette’.

“We are trying to raise the money, I was also late (because) I was talking with the budget, alam mo depleted ‘yong budget natin immensely because of the COVID, naubos talaga ‘yong pera natin,” pahayag niya.

“Itong COVID, naubos ang pera natin. So we’re trying to screen how much we can raise so that we can marshal it to the areas affected,” dugtong niya. (Issa Santiago)