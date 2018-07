Problema sulod sa PDP-Laban hapsayon ni Duterte

Mopatawag ug caucus si Presidente Rodrigo Duterte sa mga miyembro sa PDP-Laban aron masulbad ang kaguliyang sa duha ka paksyon sulod sa partido.

Kini ang gikompirmar ni Special Assistant to the President Bong Go human maabot ni Presidente Duterte nga adunay nahitabong piniliay sa mga bag-ong opisyal sa oartido nga gipangulohan ni Rogelio Garcia.

Pulos mga suporter ni Presidente Duterte ang pikas nga paksyon busa mahinungdanon matud sa Predidente nga maghiusa kini.

Walay laing tumong ang Presidente nga adunay kahapsay ug pagkahiusa ang PDP-Laban sa inay nga mag-away-away kini.

Nasayran nga adunay panagtigum ang grupo ni Garcia sa miaging mga adlaw aron magpili ug bag-ong opisyal apan gipakgang kini sa ubang sakop sa PDP-Laban tubhod kay dili kini opisyal at walay pagtugot sa tibuok partido.