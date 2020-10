Problema sa ugali ng mga tinedyer

Nakabuti rin naman ang na-“lockdown” ang buong pamilya dahil nagkasama-sama at natutukan ang pangangailangan ng bawat isa.

May mga natuklasan ang kanilang natatagong galing.

May mga nalaman ang itinatagong hinagpis ng kanilang mga anak.

Pero mayroon pa ring hindi ganap na maintindihan ang pagbabago sa ugali ng kanilang anak. At mas lalo tuloy naging malala ang samahan sa bahay dahil panay ang singhalan.

Ang mga magulang ng “tweeners” at teen-agers ang kadalasang nahaharap sa hamon ng pang-unawa sa pag-uugali ng mga ito.

Nakabuti kahit paano ang quarantine dahil nasa bahay lang sila. Pero kapag ang magulang ay nagta trabaho na, hindi na natin alam kung ano ang kanilang pinagkaabalahan lalo na sa internet.

Bakit nga ba nagbabago ang ugali ng bata? Malaking bagay ang samahan sa loob ng bahay, ugali ng mga magulang at kung ano ang kapaligiran nila. Malaking impluwensiya rin ang kanilang napapanood at nababasa.

Ayon kay Dr. Rainier Umali, isang psychiatrist, mahalagang nakikipag-usap palagi sa mga bata na kalmado ang tono at hindi parang laging nang-aakusa.

“Don’t ask why. Ask them: what’s the reason for your behavior? This will make your child think and explain the reason behind his actions. And both of you can come up with a solution the problem,” ayon kay Dr. Umali.

Naniniwala rin ang psychiatrist na dapat huwag munang bigyan ng anumang communication device ang mga hindi pa nag-aaral na bata para madisplina. “Huwag gawing yaya ang tablet at cellphone.”

Kapag naman ang teenager ay nagkakaroon ng mood swing, alamin kung ano ang bumabagabag dito. Pero huwag ding isipin na umaarte lamang sila o nagpapapansin. Maaaring may mental health condition na pala sila tulad ng depression at bipolar disorder.

“Observe your child on how frequent these mood swings are happening. Try to talk to them, listen and emphatize,” ayon kay Dr. Umali.

Huwag silang sisigawan kung galit sila, ayon kay Dr. Umali. Pabayaan lang sila na sabihin ang kanilang nasa damdamin at kausapin ng maayos kapag humupa na ang kanilang galit.

Ikonsidera rin ang pagpapa-checkup sa bata kung mayroon itong non convulsive epilepsy kung may pagbabago sa kanilang paguugali. Ang mga may ganitong kondisuon ay kadalasang nagiging makakalimutin, hindi nakakaintindi agad at may problema sa kanilang pagkilos.

Kapag mulat tayo sa mga pagbabago sa ugali ng mga bata, at kalmado at positibo ang sagot natin dito, matutulungan natin ang mga batang nagkakaproblema sa kanilang pag-uugali.