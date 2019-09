Problema sa sinanglang bahay

Dear Attorney Claire,

Ako po si Joshua. Nagkaroon po ako ng problema tungkol sa isang bahay/puwesto na nakuha ko bilang sangla sa halagang 200k.

Mayroon po kaming pinirmahang kasulatan at kasunduan ng mag­kabilang panig at notaryado sa munisipyo. Kasama nito ay may hawak na rin akong kopya ng deed of absolute sale since hindi pa titulado pero may rights na ang bahay.

Yung harap ng ­kabuang bahay ­lamang ang ­isinangla sa akin. Ngayon ­habang pinapaayos ko po sana ‘yung pupwestuhan ng aking ­magiging negosyo’y biglang sumugod doon ang ka­patid nung ­nagsangla sa akin at ­pinapatigil ang pagpapagawa ko at doon ko palang din po nalaman na ­nakasangla pa pala ang ­naturang buong ­bahay ng 600k sa ibang tao. ‘Yung nagsangla sa akin na si Marjorie ay kapatid lamang po ng totoong may ari/nakapangalan ang bahay.

Ayon sa kanyang pagkakakuwento sa akin ay walang problema ang bahay at hindi niya alam na nakasangla pa ito sa ibang tao. Ano po ba ang mga dapat kong gawin attorney? Hangad ko lang ay mabawi ko ‘yung perang naibigay ko.

Hangad ko po ang agaran niyong tugon.

Maraming salamat po.

Joshua

Dear Joshua,

Tama ba ang pagkakaintindi ko na ang bahay ang may deed of sale? Pero ang sabi mo ay nakasanla rin pala ito sa iba nang hindi mo alam.

Unang tanong ko ay sino ang ­pumirma sa deed of sale? Ang ­pumirma ba sa ­sanglaan ninyo ay may ­authority mula sa tunay na ­may-ari?

Kung makakakuha ka ng special power of attorney (SPA) na nagbibigay ng kapangyarihan kay Marjorie o kaya ay sinasang-ayunan ng tunay na may-ari ang sanglaan ninyo at ang bentahan ang masasabi ko ay mas may karapatan ka kaysa sa ibang humahabol lalo pa’t ikaw ang lumalabas na unang nakaposisyon ­dahil sa sinisimulan mo na ang pagpapagawa sana ng puwesto mo.

Kung tunay ka ­naman na ‘naloko’ dahil sa ang kausap mo pala na si Marjorie ay wala namang ­kapangya­rihan na makipagtran­saksyon sa iyo tungkol sa ­ari-arian ay maaari mo siyang kasuhan ng estafa o panloloko na may kasamang prayer for damages.

Kumpletuhin mo muna ang lahat ng ­dokumento para malaman mo kung hangaang saan mo ba mailalaban ang iyong karapatan at kung ano ba talaga ang ikakaso natin. Mas mainam na makausap mo rin ang tunay na may-ari upang malaman mo kung ano ba ang tunay na papel ni Marjorie.

Sa mga katulad mo na tumatanggap at pumapasok sa ganitong transaksyon ay dapat alamin muna lahat ng dokumento at makipag-usap lamang sa may-ari o sa kanyang authorized representative na may hawak ng SPA.

Kung may katanu­ngan pa ay ­tumawag lamang sa 410 7624 o 922 0245 o mag-email sa attorneyclaire@gmail.com.