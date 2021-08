Problema sa koneksyon? Asahan ang aksyon ng Globe At Home sa panahon ng tag-ulan o community quarantine

Sa kasalukuyang pandemya, umulan man o umaraw sinisiguro ng Globe At Home na ang mga problema sa internet ng mga customer nito ay agad na maaaksyonan.

Pursigido ang Globe At Home na maihatid ang pinakamahusay na serbisyo sa customer kahit na sa tag-ulan, lalo na at mahalaga ang matatag at maaasahang internet connection sa panahong ang mga pamilya ay nagtatrabaho at nag-aaral sa bahay.

May mga programang naisagawa ang Globe At Home para sa pag-aayos ng mga serbisyo nito para mabawasan ang abala na maaaring maihatid ng malakas na pag-ulan at hangin sa internet connection ng mga customer, kahit pa mayroong quarantine restrictions mula sa gobyerno.

Ilan sa mga ito ay ang pagdagdag ng bilang ng technicians na tutugon sa mga requests ng customers, mahigpit na pagpapatupad ng Covid-19 safety protocols, at ang paggamit ng mga online apps nito upang makapag-apply ng request para sa mga repair o installment ng kanilang mga connection.

“Tinitiyak ng Globe na mananatiling connected ang mga customers para ma-enjoy nila ang aming services. Ipinagpapagpatuloy naming ang aming serbisyong maasahan, kaya gumagawa kami ng mga hakbang para masiguro na mapaglingkuran sila kung kinakailangan,” pahayag ni Margaret Dizon, Globe Vice President for Customer Field Services, Broadband Business.

Bukod sa pag-apply ng repair requests gamit ang mga online o digital channels tulad ng Globe At Home app, nagawa din na palaguin ng Globe ang bilang ng technical teams ng kanilang accredited install at repair partners ng halos 80% nitong taon kumpara sa FY2020.

Tiniyak ng Globe At Home sa mga customers nito na mahigpit na sinusunod ng mga tauhan ng kumpanya at ang mga kaakibat na authorized technicians nito ang mga COVID-19 safety protocol, kabilang ang pang-araw-araw na mga pagsusuri sa kalusugan, pagsusuot ng mga personal na kagamitan para sa proteksyon (PPE) at mga gamit sa ulan, at pananatili ng pamantayan sa kalinisan.

Mahigpit na sinusuportahan ng Globe ang United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) partikular ang UN SDG No. 9 na nagha-highlight sa mga tungkulin ng imprastraktura at pagbabago bilang kritikal na mga driver ng paglago at pag-unlad ng ekonomiya. Nakatuon ang Globe na itaguyod ang mga prinsipyo ng UN Global Compact at mag-aambag sa 10 na UN SDGs.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Globe, bisitahin ang www.globe.com.ph.