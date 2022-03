Pro-Marcos Jr. hinanting sa bomb threat

Inaresto ang isang 25-anyos na lalaki matapos itong mag-post sa Facebook ng isang bomb joke tungkol sa campaign rally ng mga kakampink sa Zamboanga City noong Huwebes.

Kinilala ang suspek na si Franz Delos Santos, residente ng Brgy. Ayala sa naturang lungsod.

Bago raw ang campaign rally nina Bise Presidente Leni Robredo sa naturang lugar ay nag-post si Delos Santos ng: “What if may bomb threat sa abong abong (Cesar C. Climaco Park) mamaya? Kasalanan ba ni BBM yun? Hehehe, sana meron!”

Sumuko naman si Delos Santos sa pulisya nang malaman niyang siya ay pinaghahanap dahil sa kanyang post.

Ngunit matapos ang pagkwestyon, pinalaya rin ang lalaki, dahil wala rin umanong nagsampa ng reklamo laban sa kanya.

Bukod pa rito, sinabi ng pulisya na binura na ni Delos Santos ang post kaya hindi na ito sakop ng cybercrime, kahit pa na-screenshot na ito ng ilang netizen.

Inamin naman ni Delos Santos na nadala lang siya ng kanyang emosyon dahil siya ay tagasuporta ni Ferdinand Marcos Jr.

“I am loyal to BBM, I got very emotional, so I posted this message. I have no bad intentions, I just realized later that what I did was wrong, especially when my post became viral. I did not know that exercising my freedom of speech is bad,” saad ni Delos Santos. (Mark Joven Delantar)