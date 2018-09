Prinsipe ng Manobo humamig ng parangal sa WCOPA – California

Prinsipe ng Manobo tribe sa Agusan del Sur ang bagong brand ambassador ng Megasoft Hygienic Products Inc. na si Aljun Cayawan.

Si Aljun ay pinalaki na ng kanyang lola, ang leader ng kanilang tribe na si Bae Agong nang maghiwalay ang mga magulang niya 2 year old pa lamang siya.

Nakausap na namin si Aljun bago pa man siya officially i-launch ng Megasoft bilang brand ambassador. Bata pa lamang, achiever na itong talaga. Kuwento nga niya, dalawang ilog ang tinatawid niya makapag-aral lang mula ele­mentary at nag-aral siyang mabuti para maging scholar at the same time, varsity siya ng swimming nila at naging assistant student din.

Aware si Aljun na hindi pantay-pantay ang tingin ng mga tao sa lahat, lalo na sa kanilang kabilang sa Manobo tribe.

“Alam ko naman po ‘yun, pero hindi ko ‘yun tine-take negatively. Noon sinasabi nila na Manobo lang ako at wala akong mararating sa buhay. But I have dreams po kasi and I said to myself, someday I will reach for my dream.”

True enough, isang malaking inspirasyon nga si Aljun, no wonder na ang Megasoft VP for Sales and Marketing na si Ms. Aileen Choi-Go ay nakita at naniwala agad sa talento at mga advocacy ni Aljun and signed him up as the ne­west ambassador along with other celebrity ambassadors of Megasoft na sina Myrtle Sarrosa, Ryle Santiago at Young JV Kapunan. Kasama na rin si Aljun sa 2018 Megasoft School is Cool Tour tulad sa October 9 sa Oroquetta, Misamis Occidental.

Anyway, hindi na kami magtataka kung isa sa mga araw na ito, si Aljun ang kauna-unahang Prinsipe ng Manobo tribe na kikilalaning isa sa mga kilalang singer sa bansa.

Aside from winning 2nd runner-up sa Mr. Philippines pageant, nag-uwi rin si Aljun ng napakaraming karangalan sa katatapos na 2018 World Championship of Performing Arts (WCOPA) sa Long Beach Californina kunsaan, nanalo siya as Division Champion.

Labing-apat na gold medals lang naman ang naiuwi niya 6 sa vocal category at 4 sa modeling. Isang medal dahil nakapasok siya sa semi-final at 1 pang medal dahil naman sa grand final at 2 medals dahil sa pagiging champion of the world niya.

Iba!