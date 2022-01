Prinsesa ng Sweden na-virus

Nagpositibo sa COVID-19 ang Swedish Crown Princess na si Victoria, ayon sa Royal Court.

Sinabi ng Royal Court nitong Sabado na naka-isolate na ang tagapagmana ng trono kasama ang kanyang pamilya.

Nakararanas din umano ang prinsesa ng mild symptoms kagaya ng sintomas ng sipon ngunit mabuti naman ang pakiramdam niya.

“The crown princess, who is fully vaccinated, is experiencing cold symptoms but is otherwise fee­ling well,” pahayag ng Royal Court.

Magugunitang kamakailan lang, nagpositibo rin sa coronavirus ang hari at reyna ng Sweden dahil sa tumataas na namang bilang ng mga nagkakasakit dulot ng Omicron COVID-19 variant. (Sherrylou Nemis)