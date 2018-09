Pringle, Team Pilipinas gigil na kontra Qatar

PAGKATAPOS ng mahaba-habang pagtitimbang, nabuo na ang final 12 ni coach Yeng Guiao na isasagupa kontra Qatar sa second round ng 2019 FIBA World Cup Asian Qualifiers.

Alas-7:00 mamayang gabi ang closed-door game ng Team Pilipinas at Qataris sa Smart Araneta Coliseum.

Na-scratch sa final lineup sina Greg Slaughter, Raymond Almazan at Allein Maliksi. Si Stanley Pringle ang natura­lized player ni Guiao kahalili ni Christian Standhardinger na pumutok ng 30 points at 12 rebounds sa 81-73 loss ng Filipinos kotra Iran noong Setyembre 13.

Hindi mailalaro ni Slaughter ang sprained left ankle na nakuha sa hu­ling laro ng Ginebra noong Setyembre 5 bago nag-break ang PBA Governors’ Cup.

Pasok sa final roster sina Japeth Aguilar at Matthew Wright, dalawa sa 10 Gilas players na sinuspende ng FIBA matapos ang pakikipagrambulan sa dumayong Australia noong Hulyo 2 sa Philippine Arena. Tig-isang laro lang ang suspension nina Aguilar at Wright.

Kukumpleto sa Team Pilipinas sina Beau Belga, Alex Cabagnot, Poy Erram, Marcio Lassiter, Paul Lee, Gabe Norwood, Ian Sangalang, Asi Taulava at Scottie Thompson.

“We again ask our beloved countrymen to pray for our GILAS PILIPINAS Team as they gallantly play for flag and country in this all-important game in the FIBA Asia World Cup 2019 Qualifiers,” anang statement ni Samahang Basketbol ng Pilipinas president Al Panlilio.