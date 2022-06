Pringle sapol muli ng injury

HIGIT sa 89-84 loss sa Magnolia sa Manila Clasico nitong Linggo sa MOA Arena, mas nababahala ang Ginebra sa estado ni Stanley Pringle.

Inoperahan na sa tuhod ang eksplosibong guard noong December, nito lang PBA Season 47 Philippine Cup nakabalik.

May 9 minutes pa sa third quarter, iika-ikang tumakbo pabalik ng kanilang court si Pringle matapos sabayan si Jio Jalalon. Tumawag si coach Tim Cone ng timeout, hindi na ibinalik ang Fil-Am.

“In the third quarter we lost Stanley,” balita ni Cone. “We don’t know how long he’s gonna be out.”

Namimitig raw ang right hamstring ni Pringle, tumapos ng 6 points, 2 assists.

“We have no clue yet at this point how severe it is,” dagdag ni Cone. “No timetable (ng balik).”

Pina-check up ang injury kahapon.

Naputulan ng 2-0 start sa PBA Philippine Cup ang Gins, susunod na laro sa Miyerkoles kontra NLEX sa Pasay venue rin.” (VE)