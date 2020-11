Pringle, Gin Kings sisibakin ang ROS

Mga laro ngayon: (AUF Gym/Clark)

4:00pm – SMB vs. Meralco

6:45pm – Ginebra vs. Rain or Shine

Smart Clark Giga City – Misyon ng eliminations topnotcher Ginebra na mag-shortcut na sa semifinals ng PBA Philippine Cup laban sa eighth seed Rain or Shine sa tampok na laro sa siklab ng quarterfinals mamaya sa Smart 5G-powered AUF gym.

Hiniya ng Painters ang Gins 85-82 sa overtime noong Oct. 27.

Pinakawalan ni Rey Nambatac ang game-tying 3 sa regulation bago sumuyod ng 5 straight points si Beau Belga sa extra time para itulak ang RoS 83-78.

Ang 21 points, 10 rebounds at 5 assists ni Scottie Thompson ang namuno sa Ginebra doon, may 20-7-6 si Stanley Pringle at double-double na 13 markers at 12 rebounds kay Japeth Aguilar.

Muling gigiyahan nina Pringle, Thompson at Aguilar ang Ginebra sa pagnanais na diretsong makatungtong sa semifinal round.

May tsansa sana ang Elasto Painters na mag-gate crash sa top four at sa win-once reward na kaakibat nito, pero kinapos nang mapakawalan ang 14-point fourth quarter lead at naubusan sa Phoenix Super LPG 90-88 noong Miyerkoles sa pagtatapos ng elims.

Napigilan ang seven-way tie sa second place nang akbayan ng Fuel Masters ang Gins sa 8-3, pero bumaba sa second dahil sa winner-over-the-other rule.

Pagkatapos sumahin ang quotients para basagin ang five-way logjam sa 7-4, No. 3 ang TNT, No. 4 ang San Miguel Beer, kasunod ang Meralco, Alaska at Magnolia.

Sa Sabado ay bakbakan naman ang Tropang Giga at Aces, Fuel Masters at Hotshots.